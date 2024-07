Top 3 Dunia; Inggris Ungkap Rencana Batalkan Tuntutan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 dunia pada 27 Juli 2024, di urutan pertama berita tentang rencana Inggris membatalkan tuntutannya terhadap surat perintah penangkapan yang diminta oleh jaksa pengadilan internasional (ICC) untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Inggris bermaksud mengajukan penolakannya terhadap permintaan jaksa Karim Khan pada Mei 2024 atas surat perintah penangkapan bagi Netanyahu dan menteri pertahanannya Yoav Gallant. Keduanya dituding atas dugaan kejahatan perang di Gaza.

Di urutan kedua top 3 dunia adalah berita tentang pertemuan ASEAN-Russia Post Ministerial Conference (PMC) di Vientiane, Laos, pada Jumat, 26 Juli 2024, yang membahas isu ketahanan pangan dunia. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di antara prioritas kemitraan ASEAN-Rusia adalah ketahanan pangan. Sebagai produsen utama gandum dan pupuk global, Rusia merupakan mitra penting bagi ASEAN dalam isu ketahanan pangan.

Berikut top 3 dunia selengkapnya:

1. Inggris Batalkan Rencana Menentang Surat Penangkapan Netanyahu

Pemerintahan baru Inggris membatalkan tuntutannya terhadap surat perintah penangkapan yang diminta oleh jaksa pengadilan internasional (ICC) untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal ini diumumkan kantor perdana Menteri Inggris, Downing Street pada Jumat.

"Ini adalah usulan pemerintah sebelumnya yang tidak diajukan sebelum pemilu, dan saya dapat memastikan bahwa pemerintah tidak akan melaksanakannya sejalan dengan posisi lama kami bahwa ini adalah masalah yang harus diputuskan oleh pengadilan,” kata juru bicara Downing Street.

“Saya pikir Anda perlu memperhatikan bahwa pengadilan telah menerima sejumlah masukan dari kedua belah pihak, sehingga mereka memahami argumen-argumen tersebut dengan baik untuk membuat keputusan independen,” tambahnya.

2. Ketahanan Pangan Dibahas di KTT Menteri Luar Negeri ASEAN

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan ASEAN-Russia Post Ministerial Conference (PMC) di Vientiane, Laos, pada Jumat, 26 Juli 2024, membahas sejumlah isu di antaranya perihal ketahanan pangan dunia. Pertemuan PMC 2024 bertepatan dengan 20 tahun bergabungnya Rusia dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia).

“Ketahanan pangan adalah salah tantangan global dan kawasan saat ini. Untuk itu, memastikan ketersediaan, akses dan terjangkaunya harga pangan adalah kewajiban kita bersama,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Retno mengingatkan ketahanan pangan masih menjadi salah satu tantangan global dan kawasan yang semakin mengkhawatirkan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya kerja sama erat antar negara, terlebih ini adalah kewajiban bersama.

3. Netanyahu Dituduh sebagai Penjahat Perang dan Langgar Konvensi Jenewa, Bagaimana Sejarahnya?

Pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di hadapan sidang gabungan Kongres AS pada hari Rabu lalu memicu kontroversi. Rashida Tlaib, satu-satunya anggota Kongres keturunan Palestina-Amerika, mengangkat spanduk yang menyebut Netanyahu sebagai "penjahat perang" dan "bersalah atas genosida" dalam pidatonya, pada Rabu, 24 Juli 2024.

Dilansir dari International Committee of the Red Cross, Konvensi Jenewa adalah serangkaian perjanjian yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban konflik bersenjata. Sejarahnya dimulai pada pertengahan abad ke-19 ketika Henri Dunant, seorang pengusaha asal Swiss, menyaksikan kekejaman Pertempuran Solferino pada 1859.

Pemandangan mengerikan dari ribuan prajurit yang terluka dan mati tanpa bantuan medis memotivasi Dunant untuk menulis buku A Memory of Solferino yang akhirnya menginspirasi pembentukan International Committee of the Red Cross (ICRC) atau Palang Merah Internasional dan lahirnya Konvensi Jenewa.

