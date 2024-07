Ketahanan Pangan Dibahas di KTT Menteri Luar Negeri ASEAN

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan ASEAN-Russia Post Ministerial Conference (PMC) di Vientiane, Laos, pada Jumat, 26 Juli 2024, membahas sejumlah isu di antaranya perihal ketahanan pangan dunia. Pertemuan PMC 2024 bertepatan dengan 20 tahun bergabungnya Rusia dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia).

Menurut Retno di antara prioritas kemitraan ASEAN-Rusia adalah ketahanan pangan. Sebagai produsen utama gandum dan pupuk global, Rusia merupakan mitra penting bagi ASEAN dalam isu ketahanan pangan. Selain kerja sama di bidang pertanian, ASEAN dan Rusia perlu bekerja sama dalam membangun ketahanan rantai pasokan pangan, terutama dalam menghadapi masa krisis.

Baca juga: Jerman minta Cina Berhenti Dukung Rusia dalam Perang Ukraina

“Ketahanan pangan adalah salah tantangan global dan kawasan saat ini. Untuk itu, memastikan ketersediaan, akses dan terjangkaunya harga pangan adalah kewajiban kita bersama,” kata Retno.

Isu ketahanan pangan juga dibahas dalam pertemuan ASEAN – Kanada. Indonesia melihat strategi Kanada terkait kawasan Indo-Pasifik telah diterjemahkan secara konkret dalam bentuk kerja sama dengan Kawasan.

Retno mengingatkan ketahanan pangan masih menjadi salah satu tantangan global dan kawasan yang semakin mengkhawatirkan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya kerja sama erat antar negara, terlebih ini adalah kewajiban bersama.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Sebagai lumbung makanan dan pertanian dunia, Kanada adalah mitra penting bagi ASEAN dalam membangun ketahanan pangan di kawasan," ujar Retno.

Indonesia berharap kerja sama ketahanan pangan ASEAN-Kanada dapat segera diimplementasikan secara konkret. Terlebih Pemimpin di ASEAN-Kanada, telah menyepakati ASEAN-Canada Joint Leaders' Statement on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises tahun lalu pada saat keketuan Indonesia di ASEAN.

Implementasi kerja sama ketahanan pangan ASEAN – Kanada dapat dilakukan antara lain dengan membentuk suatu mekanisme ASEAN – Kanada untuk memastikan berbagai kebutuhan pertanian seperti pupuk pada saat krisis; atau dengan kerja sama teknologi pertanian dalam rangka meningkatkan keberlanjutan dan ketangguhan sistem pertanian pangan.

Pilihan editor: Muasal Sungai Seine yang Jadi Tempat Parade Pembukaan Olimpiade Paris 2024 Malam Ini