USAID dan USINDO Menyelenggarakan Pameran Pendidikan untuk Pascasarjana di Amerika Serikat

TEMPO.CO, Jakarta - USAID akan menyelenggarakan U.S. Graduate Fair 2024 atau rangkaian pameran pendidikan untuk calon mahasiswa paska-sarjana di Yogyakarta pada 18 Juli, di Jakarta pada 20 Juli dan di Surabaya pada 21 Juli 2024. Pameran pendidikan ini akan menghadirkan perwakilan dari 17 universitas terbaik di AS, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), program Fulbright, dan program EducationUSA Kedutaan Besar AS.

U.S. Graduate Fair 2024 diselenggarakan oleh USAID bersama dengan U.S.-Indonesia Society (USINDO) yang bertujuan memberikan kesempatan kepada para pengunjung dan keluarganya mempelajari berbagai program pascasarjana di bidang kesehatan, kebijakan publik, bisnis, pendidikan, dan banyak bidang lainnya. Pengunjung dapat bertemu langsung dengan perwakilan universitas dan penyedia beasiswa, serta mendapatkan informasi seputar sistem pendidikan paskasarjana, prosedur pendaftaran kampus, dan kehidupan sebagai mahasiswa di AS.

Jajaran universitas yang berpartisipasi dalam pameran pendidikan ini diantaranya Arizona State University, Boston University, Carnegie Mellon University, Columbia University, Duke University, Georgetown University, Georgia Institute of Technology, Harvard University, John Hopkins University, Michigan State University, The Ohio State University, Pennsylvania State University, Princeton University, University of Illinois, University of Maryland, University of Michigan, dan Yale University.

“Amerika Serikat berkomitmen bekerja sama dengan Indonesia guna memastikan mahasiswa Indonesia memiliki sumber daya yang mereka perlukan untuk mencapai aspirasi akademis dan profesional mereka,” kata Mohib Ahmed, Pelaksana Tugas Direktur USAID Indonesia.

Graduate Fair 2024 menawarkan kesempatan kepada calon mahasiswa pascasarjana untuk mengenal berbagai program S2 dan mengetahui cara untuk menembus universitas-universitas terkemuka dunia di AS.

