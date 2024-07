Top 3 Dunia: Kronologi Israel Curi Tanah Palestina Hingga Netanyahu Negosiasi Hamas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita Top 3 Dunia pada Sabtu 13 Juli 2024 diawali oleh kronologi Israel mencuri tanah Palestina selama pertengahan 2024.

Sementara di urutan kedua, Amerika Serikat adalah penyedia bantuan militer terbesar di dunia.

Adapun di urutan ketiga, Sumber-sumber informasi di Israel mengungkapkan pada Jumat bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu hampir sendirian dalam mengarahkan negosiasi perjanjian pertukaran tahanan dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Berikut berita Top 3 Dunia selengkapnya.

1. Kronologi Israel Mencuri Tanah Palestina

Pada 2024, Israel secara ilegal merampas 23,7 km persegi tanah Palestina di Tepi Barat yang diduduki, di tengah-tengah perang yang sedang berlangsung di Gaza.

Luasnya lebih besar daripada luas tanah yang diambil selama 20 tahun terakhir.

2. AS adalah Penyedia Bantuan Militer Terbesar di Dunia, Ini Faktanya

Amerika Serikat adalah penyedia bantuan militer terbesar di dunia. Pada April, Kongres AS menyetujui putaran besar bantuan militer untuk Israel dan Ukraina. Total $95 miliar termasuk $60 miliar (63 persen) untuk Ukraina, $26,4 miliar (28 persen) untuk Israel dan $8,1 miliar (9 persen) untuk wilayah Asia Pasifik terkait dengan kemungkinan ancaman dari Cina. Mengapa AS banyak memberikan bantuan militer ke negara-negara lain?

AS memberikan lebih banyak bantuan luar negeri di seluruh dunia daripada negara lain. Bantuan luar negeri adalah jumlah total bantuan yang dialokasikan ke negara-negara di luar AS, termasuk bantuan ekonomi (termasuk bantuan kemanusiaan) dan bantuan militer. Pada 2022, bantuan militer menyumbang 14 persen dari bantuan luar negeri AS, menurut ForeignAssistance.gov, sebuah organisasi non-partisan AS yang menyediakan data bantuan luar negeri untuk publik.

3. Netanyahu Dilaporkan Kendalikan Sendiri Negosiasi dengan Hamas

Sumber-sumber informasi di Israel mengungkapkan pada Jumat bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu hampir sendirian dalam mengarahkan negosiasi perjanjian pertukaran tahanan dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Lembaga penyiaran publik KAN mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan Netanyahu sendirian dalam melakukan pembicaraan, dan dia memutuskan untuk memperkuat posisinya terkait diskusi tersebut.

AL JAZEERA | ANADOLU