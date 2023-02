Arab Saudi Kucurkan Bantuan ke Ukraina

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan melakukan kunjungan kerja ke Ukraina pada Minggu, 26 Februari 2023. Dalam kunjungan itu, Pangeran Faisal bin Farhan melakukan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Ibu Kota Kyiv.

Kedatangan Pangeran Faisal bin Farhan ke Ukraina tercatat sebagai pejabat tinggi Kerajaan Arab Saudi yang pernah mengunjungi negara yang sedang dikecamuk perang tersebut. Selain Zelensky, Pangeran Faisal bin Farhan ke Ukraina juga menemui pejabat tinggi Ukraina lainnya, di antaranya Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba.

“Saya berharap kunjungan ini bisa memberikan sebuah dorongan baru untuk kemajuan lebih lanjut dari dialog yang saling menguntungkan,” tulis Zelensky di media sosial usai rapat dengan Pangeran Faisal bin Farhan.

Sebuah pembangkit listrik termal dihancurkan oleh serangan udara Rusia di kota Okhtyrka, di wilayah Sumy, Ukraina 14 Maret 2022. Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS

Selama kunjungan itu, Pangeran Faisal bin Farhan menanda-tangani sebuah kesepakatan program kerja sama senilai USD 100 juta (Rp 1,5 triliun) untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Ukraina. Selain itu, kedua belah pihak juga menanda-tangani sebuah MoU senilai USD 300 juta (Rp 4,5 triliun) untuk mendanai minyak Ukraina lewat Saudi Fund for Development.

Kesepakatan – kesepakatan itu bagian dari paket bantuan tahap pertama yang diumumkan Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman pada Oktober 2022 setelah bertelepon dengan Zelensky. Kerajaan Arab Saudi sudah berulang kali menyerukan pada Rusia dan Ukraina agar bersikap menahan diri serta menurunkan ketegangan atas krisis yang sedang terjadi ini.

Sejak awal perang Ukraina berkecamuk, Arab Saudi telah bersikap netral karena ingin menjaga hubungan baik dengan Rusia serta Ukraina. Arab Saudi saat ini mengucurkan bantuan ke Kyiv, namun saat yang sama menjaga hubungan dengan Moskow karena sesama anggota OPEC+ serta Arab Saudi berusaha menjadi mediator dalam konflik tersebut.

Sumber: RT.com

