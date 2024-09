Donald Trump Berharap Bisa Bertemu Narendra Modi di Amerika Serikat

Iklan

Kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump mengutarakan keinginan bertemu Perdana Menteri India Narendra Modi pada pekan depan disela kunjungan kerja Modi ke Amerika Serikat. Keinginan itu disampaikan Trump dalam kampanyenya di Michigan.

“Perdana Menteri Modi itu fantastik. Dia harusnya bertemu saya pekan depan,” kata Trump, tanpa memberikan detail lebih jauh.

Jika tidak ada aral melintang, Modi akan kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada 21-23 September 2024. Di Negeri Abang Sam itu, Modi akan hadir di Quad Summit dan memberikan pidato di Sidang Umum PBB di New York.

Ini adalah pertemuan Quad Summit yang keempat yang akan digelar di Wilmington, Delaware, yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Sedangkan pada Minggu, 22 September 2024, Modi dijadwalkan menyampaikan pidato dalam sebuah acara dengan komunitas India di New York. Pada Senin, 23 September 2024, Modi akan menghadiri acara Sidang Umum PBB di New York yang mengusung tema 'Multilateral Solutions for a Better Tomorrow'.

Kementerian Luar Negeri India mengungkap Perdana Menteri Modi juga dijadwalkan bertemu para CEO yang berkantor pusat di Amerika Serikat untuk mendorong kolaborasi yang lebih besar antara India dan Amerika Serikat dibidang kecerdasan buatan atau AI, komputasi quantum, semikonduktor dan bioteknologi. Terakhir, dia pun dijadwalkan berinteraksi dengan para pemimpin dan pemegang saham yang aktif dalam hubungan bilateral India-Amerika Serikat.

Modi dan Trump terakhir kali bertatap muka pada Februari 2020, di mana ketika itu Trump masih berstatus sebagai Presiden Amerika Serikat, yang sedang kunjungan kerja ke India. Saat itu, Modi menggambarkan hal tersebut sebagai terobosan untuk memperkuat hubungan antara kedua negara.

