Kantor Kedutaan Besar Israel di Meksiko Jadi Sasaran Demonstran Pro-Palestina

TEMPO.CO, Jakarta - Demonstran pro-Palestina membakar tembok kantor Kedutaan Besar Israel di Mexico City setelah terjadi bentrok antara demonstran dengan polisi anti-huru-hara yang ingin menghalau mereka agar menjauh dari kedutaan. Sekitar 200 demonstran dari berbagai daerah di Meksiko pada Selasa, 29 Mei 2024, berunjuk rasa menyuarakan agar dilakukan tindakan mendesak ke Rafah. Serangan udara Israel telah menewaskan setidaknya 45 warga Palestina di Gaza pada Minggu, 27 Mei 2024.

Sejumlah demonstran yang menutupi wajah mereka dengan kerudung, melemparkan batu dan bom molotov ke aparat kepolisian anti-huru-hara dan menyerbu barikade yang didirikan untuk memblokir akses mereka ke kantor misi diplomatik Israel itu. Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan polisi berupaya memadamkan tembok yang terbakar dan bentrokan antara aparat dengan demonstran.

In protest against Israel's genocide in Gaza, Mexican protesters escalate outside the Israeli embassy in Mexico City, starting a fire, trying to break through the fence, and throwing Molotov cocktails. pic.twitter.com/YvaKRjkm8a