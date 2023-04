Rusia Salahkan Barat atas Terancamnya Kesepakatan Ekspor Gandum Laut Hitam

TEMPO.CO, Jakarta - Moskow merasa pakta dengan PBB yang bertujuan untuk membantu ekspor gandum dan pupuk Rusia "hampir tidak ada hasilnya" dan menyalahkan negara-negara Barat karena menciptakan kebuntuan, kata Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov pada Selasa, 25 April 2023.

Rusia mengisyaratkan bahwa kecuali daftar permintaan dipenuhi untuk menghilangkan hambatan ekspor tersebut, mereka tidak akan setuju memperpanjang kesepakatan terkait setelah 18 Mei yang memungkinkan ekspor biji-bijian dari pelabuhan Laut Hitam Ukraina secara aman.

Lavrov, pada konferensi pers di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, memuji kerja Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan kepala bantuan PBB Martin Griffiths dalam upaya mereka "mencapai kesepakatan dengan negara-negara yang telah mengumumkan sanksi tidak sah dan lateral terhadap Federasi Rusia. ."

"Tapi praktis tidak ada hasil," kata Lavrov.

Rusia menandatangani kesepakatan pada bulan Juli di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa setuju untuk membantu dan menghilangkan hambatan apa pun terhadap ekspor biji-bijian dan pupuknya. Meskipun ekspor tersebut tidak tunduk pada sanksi Barat yang diberlakukan setelah invasi Ukraina pada Februari 2022, Moskow mengatakan pembatasan pembayaran, logistik, dan asuransi merupakan penghalang pengiriman.

Salah satu tuntutan Rusia agar Bank Pertanian Rusia (Rosselkhozbank) kembali ke sistem perbankan SWIFT. Lavrov mengatakan bahwa tidak ada rencana untuk itu terjadi dan sebagai alternatif Guterres telah mengusulkan agar bank-bank AS dapat membantu Bank Pertanian Rusia dalam transaksi.

Lavrov mengatakan satu bank "dengan senang hati menyetujui untuk membiayai satu operasi", tetapi ini bukan solusi jangka panjang.

"Jika Anda ingin setiap saat kami dan Sekretaris Jenderal PBB bolak-balik dan memohon kepada struktur keuangan AS apa pun agar mereka begitu murah hati, maka Anda mengerti bahwa itu tidak dapat berhasil dan itu tidak akan berhasil," katanya. .

Sebuah sumber yang mengetahui transaksi tersebut mengatakan Departemen Luar Negeri AS dan Departemen Keuangan AS telah meminta JPMorgan Chase & Co untuk melakukan transaksi "sangat terbatas dan sangat diawasi" sehubungan dengan ekspor bahan pertanian, yang terjadi bulan ini. Sumber itu mengatakan mungkin ada transaksi lebih lanjut.

Seorang juru bicara JPMorgan Chase & Co menolak berkomentar. Departemen Keuangan AS tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pakta dengan PBB membantu meyakinkan Rusia untuk mengizinkan ekspor biji-bijian Laut Hitam Ukraina berdasarkan kesepakatan - juga ditengahi oleh PBB dan Turki pada Juli tahun lalu - dimaksudkan untuk mengatasi krisis pangan global yang menurut pejabat PBB diperparah oleh invasi.

Guterres bertemu dengan Lavrov pada hari Senin dan memberinya surat untuk disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

Sebagai imbalan untuk memperpanjang perjanjian itu setelah 18 Mei, Rusia juga menuntut agar pasokan mesin pertanian ke Rusia diizinkan, pembatasan asuransi dicabut, dan agar kapal dan kargo Rusia diizinkan mengakses pelabuhan.

Hampir 29 juta ton biji-bijian telah diekspor di bawah kesepakatan biji-bijian Laut Hitam dengan 6,7 juta ton dikirim ke China, menurut data dari Pusat Koordinasi Bersama, yang terdiri dari pejabat Ukraina, Rusia, Turki, dan PBB.

