Kementerian Luar Negeri dan UNIDO Dorong Kerja Sama Internasional Dukung Pembangunan IKN

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) pada 12 Agustus 2024, menyelenggarakan kegiatan Bridge for Cities Workshop dengan tema “Cities of Tomorrow: Collaborative Strategies for New Cities” di Jakarta. Acara ini terdorong dari upaya Indonesia yang sedang giat membangun IKN sebagai simbol persatuan dan kemajuan bangsa.

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, IKN akan dibangun menjadi kota yang hijau, cerdas, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk menuju visi tersebut, Indonesia perlu mengelola pertumbuhan IKN dengan baik, sehingga dapat benar-benar tumbuh dan terhindar dari masalah-masalah perkotaan, seperti kemacetan, populasi tinggi, dan polusi.

Workshop tersebut menghadirkan 17 narasumber internasional dan Indonesia dan dihadiri 70 peserta dari berbagai pemangku Kementerian/Lembaga, universitas, LSM, dan lembaga studi. Workshop itu memfokuskan pada 3 isu utama pembangunan perkotaan, yaitu pertumbuhan ekonomi dan produktivitas, pembangunan ramah lingkungan, serta pembiayaan inovatif.

Tri Tharyat Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI menjelaskan Pembangunan IKN memerlukan kerja sama erat dengan berbagai pihak, termasuk kerja sama internasional, untuk mengundang investasi dan mendapatkan pengetahuan, pengalaman, serta best practices pembangunan kota. Kementerian Luar Negeri akan terus memperkuat kerja sama internasional untuk mendukung pembangunan IKN.

Jie Zhao Kepala biro koordinasi kawasan Asia-Pasifik UNIDO mengapresiasi Indonesia dalam pembangunan IKN yang visioner dan terencana dengan baik. UNIDO merupakan badan PBB yang fokus pada peningkatan kapasitas industri yang berkelanjutan.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, yang mewakili Plt. Kepala OIKN, menjelaskan pencapaian dan kemajuan pesat dalam pembangunan infrastruktur di IKN, termasuk istana garuda dan jembatan Pulau Balang, sudah selesai.

Kerja sama Kementerian Luar Negeri – UNIDO dalam Workshop ini, diharapkan dapat menjadi awal strategis untuk membuka kolaborasi lebih lanjut, nyata dan berdampak, baik dalam pembangunan IKN maupun upaya bersama mengatasi tantangan urbanisasi. Dalam waktu dekat, Indonesia akan berbagi pengalaman tentang pembangunan IKN ke negara-negara lain dalam acara Bridge for Cities di Markas Besar UNIDO di Wina, Austria, pada Oktober 2024.

