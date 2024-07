Cina Kecam AS dan Jepang: 'Berhentilah Menciptakan Musuh-musuh Khayalan'

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cina pada Senin, 29 Juli 2024, memperingatkan Amerika Serikat dan Jepang untuk "berhenti menciptakan musuh-musuh khayalan" menyusul pernyataan mereka yang ditujukan kepada Cina dalam sebuah pembicaraan di Tokyo.

"Kami sangat mendesak AS dan Jepang untuk segera berhenti mencampuri urusan dalam negeri Cina dan berhenti menciptakan musuh-musuh khayalan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian.

Setelah diskusi di Tokyo pada Minggu, para pejabat AS dan Jepang mengkritik apa yang mereka gambarkan sebagai "tindakan destabilisasi" Beijing di Laut Cina Selatan. Mereka juga mengutuk apa yang mereka anggap sebagai peningkatan kerja sama militer Rusia dengan Cina dan Korea Utara.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, dan rekan-rekan mereka dari Jepang menyatakan keberatan mereka yang tegas terhadap "klaim maritim ilegal Cina, militerisasi wilayah reklamasi, dan kegiatan provokatifnya di Laut Cina Selatan", demikian menurut pernyataan bersama.

"Tindakan destabilisasi Cina di wilayah ini termasuk pertemuan yang tidak aman di laut dan udara, upaya untuk mengganggu eksploitasi sumber daya lepas pantai negara lain, serta penggunaan kapal penjaga pantai dan milisi maritim yang berbahaya," tambah komunike tersebut.

Lebih jauh lagi, mereka menuduh Cina "mengintensifkan upaya untuk secara sepihak mengubah status quo dengan kekerasan atau paksaan di Laut Cina Timur" dan bahwa "kebijakan luar negeri Cina berusaha membentuk kembali tatanan internasional demi keuntungannya sendiri dengan mengorbankan pihak lain".

Lin menekankan bahwa pernyataan bersama tersebut "mengabaikan fakta, mencampuradukkan yang benar dan yang salah, dan secara jahat menyerang kebijakan luar negeri Cina".

Dia menekankan bahwa komunike tersebut "secara kasar mencampuri urusan internal Cina, secara jahat menyerang dan mencemarkan nama baik Cina dalam isu-isu maritim, membuat pernyataan yang tidak bijaksana tentang pengembangan militer dan kebijakan pertahanan Cina yang normal, membesar-besarkan dan meributkan ancaman Cina, dan secara jahat meningkatkan ketegangan regional."

Jepang dan AS meningkatkan hubungan militer dengan mengutip ancaman Cina

Pejabat pertahanan dan diplomatik Jepang dan AS sepakat untuk meningkatkan kerja sama militer dengan meningkatkan komando dan kontrol pasukan AS di Jepang dan meningkatkan produksi rudal yang dilisensikan oleh Amerika. Mereka mengutip apa yang mereka anggap sebagai ancaman yang berkembang dari Cina sebagai "tantangan strategis terbesar."

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin, bersama dengan rekan-rekannya dari Jepang, Yoko Kamikawa dan Minoru Kihara, bertemu di Komite Konsultatif Keamanan Jepang-AS (yang dikenal dengan pembicaraan keamanan "2+2") di Tokyo, menegaskan kembali aliansi mereka di tengah-tengah mundurnya Presiden Joe Biden dari pemilihan presiden November.

Pembicaraan ini dilakukan menjelang pertemuan Quad dengan para menteri luar negeri dari Australia, Jepang, AS, dan India.

Saat ini, lebih dari 50.000 tentara AS ditempatkan di Jepang. Komandan Pasukan AS di Jepang (US Forces Japan - USFJ) yang berbasis di Yokota, pinggiran barat Tokyo, tidak memiliki otoritas langsung dan beroperasi di bawah Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat (United States Indo-Pacific Command - INDOPACOM) di Hawaii. Rencana baru ini dilaporkan akan meningkatkan kemampuan USFJ sambil mempertahankan struktur pelaporannya kepada INDOPACOM.

Peningkatan komando ini "akan menjadi perubahan paling signifikan pada Pasukan AS Jepang sejak pembentukannya, dan salah satu peningkatan terkuat dalam hubungan militer kami dengan Jepang dalam 70 tahun terakhir," ungkap Austin. "Kemampuan dan tanggung jawab operasional baru ini akan memajukan penangkalan kolektif kami."

"Kita berdiri di titik balik bersejarah karena tatanan internasional yang berbasis aturan, bebas dan terbuka terguncang hingga ke intinya," kata Kamikawa. "Sekarang adalah fase kritis ketika keputusan kita hari ini menentukan masa depan kita."