Bank Dunia Kucurkan Pendanaan Baru Rp 8 Triliun untuk Ukraina

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Dunia mengumumkan dana tambahan sebesar US$ 530 juta atau sekitar Rp 8 triliun untuk Ukraina. Dana ini guna memenuhi kebutuhan mendesak akibat invasi Rusia.

Dukungan tersebut dalam bentuk pinjaman baru dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan, dijamin oleh Inggris sebesar US$ 500 juta, dan Denmark mendukung sisanya yaitu US$ 30 juta, menurut Bank Dunia dalam sebuah pernyataan, Jumat.

"Jumlah kehancuran, kerusakan, dan dislokasi di Ukraina mengejutkan dan terus bertambah," kata Anna Bjerde, wakil presiden regional bank untuk Eropa dan Asia Tengah, dalam pernyataannya. "Rakyat Ukraina memiliki jalan panjang menuju pemulihan di depan dan mitra pembangunan perlu terus bekerja sama untuk mendukung rekonstruksi Ukraina."

Bjerde menambahkan bahwa perkiraan Bank Dunia menempatkan biaya rekonstruksi dan pemulihan untuk Ukraina sebesar US$ 100 miliar selama tiga tahun ke depan. "Sebuah angka yang diperkirakan akan tumbuh seiring perang berlanjut," ujarnya.

Bank Dunia juga mengatakan telah memobilisasi hampir US$ 13 miliar dana darurat untuk Ukraina, US$ 11 miliar di antaranya telah dicairkan. Pada Jumat lalu Kongres AS juga menyetujui paket bantuan baru senilai US$ 12,3 miliar untuk Ukraina, termasuk peralatan militer senilai US$ 3,7 miliar.

Pendanaan baru datang di hari yang sama saat Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi mengumumkan pencaplokan empat wilayah Ukraina yang dikuasai Moskow.

CHANNEL NEWS ASIA