Daftar Negara yang Mendukung Palestina, Ada Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta -Konflik Palestina dan Israel yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 lalu belum juga berakhir. Banyak negara yang mendukung Palestina, termasuk Indonesia.

Daftar negara-negara ini juga terus menuntut di berbagai forum internasional untuk segera dilakukan gencatan senjata, mengingat korban tewas dan luka-luka yang semakin bertambah.

Pada tanggal 10 Mei 2024 lalu, sebanyak 15 negara anggota NATO juga memberikan dukungan kepada Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.

Dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh Majelis Umum PBB, sebanyak 143 negara anggota PBB mendukung Palestina untuk menjadi anggota penuh. Sementara 9 negara lainnya menolak, dan 25 negara abstain.

Mengutip dari berbagai sumber, berikut ini daftar negara yang mendukung Palestina.

Negara yang Mendukung Palestina

1. Indonesia

Indonesia meletakkan dukungannya kepada Palestina sejak tahun 1988 lalu dengan mengakui kemerdekaan Palestina pada deklarasi Palestina.

Presiden Joko Widodo selaku kepala negara juga telah menyampaikan keprihatinannya atas konflik Palestina-Israel. Indonesia lewat Kementerian Luar Negerinya juga mengirimkan bantuan sebesar US$ 500 ribu atau sekitar Rp8 miliar kepada Palestina.

Tak hanya itu, masyarakat Indonesia pun melakukan berbagai cara untuk mengutuk perbuatan Israel mulai dari speak up melalui sosial media hingga turun ke jalan untuk menyuarakan penyelesaian konflik ini.

2. Arab Saudi

Arab Saudi menyerukan agar konflik dengan kekerasan dan memakan banyak korban jika ini segera terselesaikan.

Melalui pidato dalam rapat darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan menyebutkan bahwa Israel telah melakukan pelanggaran mencolok terhadap Palestina dan Arab Saudi tidak menerima tindakan yang membahayakan Palestina.

3. Brunei Darussalam

Brunei bersama dengan Indonesia lewat Joint Statement on the Escalation of Violence by Israelis in the Occupied Palestinian Territory menegaskan bahwa Brunei mengutuk kekerasan yang dilakukan Israel.

Selain itu, Brunei memberikan dukungan penuh dalam terwujudnya negara Palestina yang merdeka.

4. Malaysia

Malaysia bersama Indonesia dan Brunei juga mendukung Palestina dengan adanya Joint Statement on the Escalation of Violence by Israelis in the Occupied Palestinian Territory. Mereka mendukung Palestina untuk menjadi negara yang berdaulat dan bebas dari kekerasan.

5. Iran

Iran telah mengecam akan melakukan eskalasi kepada Israel jika mereka tidak mengakhiri agresi terhadap Palestina. Iran juga memberikan bantuan sumber daya dan pelatihan kepada Hamas.

6. Afrika Selatan

Afrika Selatan menaruh keprihatinan kepada masyarakat Palestina karena peristiwa ini mirip dengan kejadian Apartheid yaitu di mana warga suatu ras dipaksa pindah dari negaranya di Afrika Selatan.

Afrika Selatan juga telah menurunkan hubungan diplomatiknya dengan Israel pada tahun 2017. Melalui pertemuan Komite Eksekutif Kongres Nasional Afrika di Boksburg, Presiden Cyril Ramaphosa menyatakan dukungannya bagi rakyat Palestina dan mengatakan bahwa Afrika Selatan bersedia membantu dengan bantuan kemanusiaan.

7. Venezuela

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro mengatakan bahwa perbuatan Israel terhadap Palestina merupakan perbuatan yang melanggar “garis penghormatan terhadap hukum kemanusiaan internasional”.

Dalam postingan X (Twitter), Nicolas Maduro juga mengutuk perbuatan Israel yang disebut sebagai “serangan sembarangan terhadap penduduk”.

8. Yordania

Ayman Safadi, Menteri Luar Negeri Yordania mengatakan bahwa tindakan Israel yang memblokir bantuan kemanusiaan ke Gaza merupakan pelanggaran yang “mencolok”.

Safadi mengatakan bahwa tindakan apapun yang dilakukan Israel yang memaksa Palestina akan membuat Israel akan terjerumus ke dalam konflik regional yang lebih luas.

9. Turki

Turki telah menawarkan untuk menjadi penengah antara Israel dan Hamas. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan juga mengutuk penargetan warna sipil yang tidak bersenjata.

10. Qatar

Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thnai dengan pemimpin Hamas, Qatar menyerukan akhir serangan Israel di Gaza.

Qatar juga akan mendukung Palestina yang sudah dianggap sebagai saudara. Qatar juga memberikan bantuan ke wilayah Gaza.

11. Mesir

Mesir membantu Palestina dengan membuka perbatasan Rafah dengan Gaza pada bulan Agustus 2023 yang lalu.

Bantuan ini memungkinkan ambulans yang mengangkut korban warga Palestina yang terluka dalam serangan Israel ke rumah sakit di Mesir.

12. Bahrain

Kerajaan Bahrain memberikan dukungan kepada Palestina dan mendukung Palestina untuk membangun negara yang merdeka.

13. Cina

Cina secara tegas menentang perbuatan Israel. Cina menyerukan perlindungan warga sipil Palestina dan menyerukan penerapan solusi pada dua negara.

14. Pakistan

Dalam cuitan akun X (dulu Twitter) Menlu Pakistan, Jalil Abbas Jilani mengatakan bahwa Pakistan memberikan rasa solidaritas kepada Palestina dan menyerukan agar kekerasan oleh Israel dihentikan. Pakistan juga mendukung dengan mengibarkan bendera Palestina.

15. Lebanon dan Suriah

Kedua negara ini membantu dan mendukung Palestina dengan melancarkan serangan roket (serangan artileri) sebagai serangan solidaritas terhadap rakyat Palestina.

