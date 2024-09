AS Tolak Selidiki Pembunuhan Aktivis Aysenur Ezgi Eygi yang Dibunuh Israel di Tepi Barat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para pejabat di Amerika Serikat mengatakan bahwa Washington masih belum “mengetahui dengan pasti apa yang terjadi” ketika seorang warga negara AS keturunan Turki, Aysenur Ezgi Eygi, dibunuh oleh pasukan Israel di Tepi Barat pekan lalu. Mereka mengatakan hanya akan menunggu hasil penyelidikan Israel.

AS pada Senin juga menolak seruan untuk penyelidikan independen atas penembakan fatal Eygi. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel menolak mengakui bahwa Eygi dibunuh oleh seorang tentara Israel. Namun, ia menyerukan agar proses tersebut “berjalan dan fakta-fakta harus dikumpulkan”.

Patel juga mendesak Israel untuk “dengan cepat dan tegas melakukan” penyelidikannya dan mengumumkan temuannya kepada publik. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah AS tidak berencana untuk menyelidiki secara independen pembunuhan tersebut – seperti yang diminta oleh keluarga Eygi.

“Kami bekerja erat untuk memastikan faktanya, namun belum ada penyelidikan yang dipimpin oleh Departemen Luar Negeri AS,” kata Patel pada konferensi pers pada hari Senin.

Eygi, 26 tahun, ditembak di kepala oleh penembak jitu Israel pada Jumat saat menghadiri demonstrasi menentang perluasan pemukiman ilegal Israel di Beita, selatan Nablus. Pasukan Israel menembakkan peluru tajam, granat kejut, dan gas air mata ke arah para demonstran. Saksi mata mengatakan Eygi sengaja dijadikan sasaran meskipun dia tidak menimbulkan ancaman.

Para pembela hak asasi manusia Palestina dan orang-orang terdekat Eygi telah menyerukan pertanggungjawaban atas pembunuhannya.

Awal bulan ini, setelah pembunuhan tawanan AS-Israel Hersh Goldberg-Polin di Gaza, Departemen Kehakiman AS dengan cepat mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki pembunuhan tersebut “dan setiap pembunuhan brutal Hamas terhadap orang Amerika”.

Ditekan pada standar ganda pada Senin, Patel berusaha membedakan pembunuhan Goldberg-Polin dari penembakan Eygi.

“Mari kita pastikan tidak menyamakan pembunuhan langsung terhadap warga Amerika-Israel, sandera, dan ditahan oleh kelompok teroris,” katanya kepada wartawan. “Setiap keadaan adalah unik dan berbeda,” tambahnya.

Departemen tersebut tidak segera menjawab permintaan Al Jazeera untuk menguraikan komentar tersebut.

Patel juga tidak menjawab secara langsung pertanyaan tentang bagaimana keluarga Eygi dan orang-orang lain yang dibunuh oleh Israel dapat mempercayai proses investigasi yang ditangani oleh pelaku pembunuhan tersebut.

Setelah Gedung Putih mengatakan pada Jumat bahwa mereka “sangat terganggu” dengan pembunuhan tersebut dan telah meminta Israel untuk melakukan penyelidikan, keluarga Eygi menolak dan menyerukan penyelidikan independen.

“Kami menyambut baik pernyataan belasungkawa Gedung Putih, namun mengingat situasi pembunuhan Aysenur, penyelidikan Israel tidaklah memadai,” kata mereka dalam sebuah pernyataan.

Seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan pada Senin bahwa Presiden AS Joe Biden belum berbicara dengan keluarga tersebut.

Ahmad Abuznaid, direktur eksekutif Kampanye AS untuk Hak-Hak Palestina (USPCR), menolak seruan AS agar Israel menyelidiki pasukannya sendiri. Pihak berwenang Israel jarang sekali mengadili tentara mereka atas pelanggaran yang dilakukan di wilayah pendudukan Palestina, meskipun terdapat laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang merajalela terhadap warga Palestina.

“Penyelidikan pertama harus dilakukan terhadap bagaimana Departemen Luar Negeri terus mempersenjatai negara Israel karena negara tersebut telah membunuh beberapa warga AS dan puluhan ribu warga Palestina pada tahun lalu saja. Itu penyelidikan utama yang kami tunggu hasilnya,” kata Abuznaid kepada Al Jazeera.

Margaret DeReus, direktur eksekutif Institute for Middle East Understanding, juga menggambarkan seruan AS untuk melakukan penyelidikan terhadap Israel sebagai “sepenuhnya tidak cukup”.

“Israel tidak melakukan penyelidikan yang transparan dan baik Israel maupun AS tidak meminta pertanggungjawaban pelaku pembunuhan ini. Anda tidak bergantung pada penjahat untuk menyelidiki kejahatannya,” kata DeReus kepada Al Jazeera.

“Selama hampir 11 bulan terakhir, Presiden Biden setiap hari menunjukkan kehidupan mana yang dia hargai dan kehidupan mana yang dia anggap tidak berguna. Dia tidak bisa menempatkan kesetiaannya pada rezim genosida ini atas nyawa warganya sendiri,” tambahnya.

Pembunuhan Warga AS oleh Israel

Pasukan Israel telah membunuh beberapa warga AS pro-Palestina dalam beberapa tahun terakhir, namun pemerintahan Biden secara konsisten menolak seruan penyelidikan independen atas insiden tersebut.

Misalnya, pada 2022, Washington menolak tuntutan penyelidikan yang dipimpin AS atas pembunuhan jurnalis Al Jazeera Shireen Abu Akleh oleh militer Israel di Tepi Barat, dan malah mendesak Israel untuk melakukan penyelidikannya sendiri.

Pihak berwenang Israel akhirnya menganggap penembakan fatal itu sebagai sebuah “kecelakaan” dan menolak untuk mengajukan tuntutan pidana dalam kasus tersebut.

Media Israel dan AS melaporkan beberapa bulan setelah pembunuhan Abu Akleh bahwa Departemen Kehakiman AS membuka penyelidikan atas penembakan tersebut. Namun, para pejabat AS belum secara terbuka mengkonfirmasi keberadaan penyelidikan tersebut, yang temuannya masih belum diketahui.

Keluarga para korban mengecam keputusan yang sekali lagi mengizinkan Israel menyelidiki pembunuhan yang dilakukan pasukannya sendiri.

“Israel tidak melakukan investigasi; mereka menutup-nutupi,” Cindy Corrie, ibu Rachel Corrie, mengatakan kepada Democracy Now pada Senin. Seorang tentara Israel melindas Rachel Corrie hingga tewas dengan buldoser di Rafah pada 2003. Keluarganya menghabiskan waktu bertahun-tahun melobi berbagai pemerintahan untuk meluncurkan penyelidikan independen yang dipimpin AS – namun tidak membuahkan hasil.

“Keluarga kami bekerja untuk menyelidiki pembunuhan Rachel, dan kami menginginkan konsekuensi dari hal itu. Dan kami berharap – meskipun kami tidak tahu nama-nama orang yang akan dibunuh di masa depan, kami berharap hal itu akan berhenti dan tidak terjadi,” kata Cindy Corrie.

Beberapa pendukung berpendapat bahwa penyelidikan yang dipimpin Amerika saja tidak akan cukup.

“Penyelidikan internasional, idealnya dilakukan oleh ICC, harus dimulai karena pihak berwenang Israel tidak dapat dipercaya untuk menyelidiki pembunuhan warga Amerika secara kredibel, dan pemerintah AS tidak mau meminta pertanggungjawaban Israel,” pengacara hak asasi manusia Jamil Dakwar, yang turut mewakili keluarga Corrie dalam kasus perdata mereka di pengadilan Israel, kepada Al Jazeera.

Eygi, yang lahir di Antalya, Turki namun besar di Seattle, Washington di AS, baru saja lulus dari Universitas Washington, tempat ia berpartisipasi dalam protes kampus terhadap dukungan AS terhadap perang Israel di Gaza. Dia adalah anggota Gerakan Solidaritas Internasional (ISM), sebuah organisasi pro-Palestina.

Dalam beberapa tahun terakhir, Beita telah menjadi tempat demonstrasi mingguan menentang pembangunan pos-pos ilegal baru Israel. Sebelum Eygi, 17 pengunjuk rasa Palestina terbunuh di sana sejak 2020, menurut kelompok tersebut.

