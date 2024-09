Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan pengawas independen Meta telah memutuskan bahwa frasa "From the River to the Sea”, yang sering digunakan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina, tidak melanggar kebijakan perusahaan.

Keputusan Rabu, 4 September 2024, dari panel, yang membuat keputusan akhir tentang keputusan moderasi konten platform, mengikuti tinjauan terhadap tiga postingan. Keputusan ini muncul di tengah perdebatan yang lebih luas mengenai frasa tersebut, yang telah digunakan secara luas oleh para pengunjuk rasa pro-Palestina sebagai bentuk solidaritas dan menentang perang Israel selama hampir 11 bulan di Gaza.

Istilah ini merujuk pada wilayah geografis antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania, yang meliputi Israel, Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza.

"Dalam menegakkan keputusan Meta untuk mempertahankan konten tersebut, mayoritas dewan mencatat bahwa frasa tersebut memiliki banyak arti dan digunakan oleh orang-orang dengan berbagai cara dan dengan maksud yang berbeda," kata panel tersebut.

"Secara khusus, ketiga konten tersebut mengandung tanda-tanda kontekstual solidaritas dengan warga Palestina - tetapi tidak ada bahasa yang menyerukan kekerasan atau pengucilan," tambahnya.

Apa itu Dewan Pengawas Independen?

Meta menciptakan dan mendanai dewan pengawas untuk dapat mengalihkan tanggung jawab dalam mengambil keputusan yang sulit terkait kebebasan berbicara.

Hingga saat ini, seperti dilansir Axios, sebagian besar keputusan dewan pengawas hanya mendapat sedikit penolakan, karena mereka biasanya menangani kasus-kasus yang sangat sempit namun memecah belah secara intelektual. Keputusan kali ini adalah contoh penting, mengingkat sifat global dari protes dan perdebatan Israel-Hamas.

Keputusan kasus dari dewan - yang terdiri dari akademisi non-partisan, ahli teknologi, dan pengacara - bersifat mengikat, yang berarti Meta bertanggung jawab untuk mengimplementasikannya, tetapi rekomendasi kebijakan dari dewan tidak mengikat.

Ujaran agama adalah subjek yang sangat pelik bagi moderator konten, dan dewan telah membatalkan keputusan konten Meta dalam beberapa kasus terkait ujaran agama, termasuk keputusan Meta untuk memblokir sebuah unggahan yang membandingkan tentara Rusia di Ukraina dengan Nazi.

Tanggapan Israel terhadap Keputusan Itu

Dilansir oleh Jerusalem Post, Anti-Defamation League dengan tepat mengatakan, "Penggunaan frasa ini berdampak membuat anggota komunitas Yahudi dan pro-Israel merasa tidak aman dan dikucilkan. Ada banyak cara untuk mengadvokasi keadilan dan hak-hak Palestina, termasuk Negara Palestina, tanpa harus menggunakan frasa kebencian ini, yang menyangkal hak Negara Israel untuk eksis."

Kelompok lain, Combat Antisemitism Movement, juga mengecam kepicikan keputusan tersebut, dan menyebut frasa tersebut sebagai "seruan kekerasan untuk melakukan genosida." Gerakan ini merupakan salah satu dari 2.400 kelompok dan individu yang diminta untuk memberikan pendapatnya ketika Dewan Pengawas meminta masukan mengenai masalah ini pada bulan Mei lalu.

Pendapat minoritas dalam dewan yang tidak setuju dengan keputusan tersebut mencatat bahwa frasa tersebut muncul dalam piagam Hamas 2017, yang telah ditetapkan oleh Meta sebagai organisasi berbahaya. Minoritas tersebut percaya bahwa moderator konten seharusnya menganggap slogan tersebut mewakili "pengagungan terhadap Hamas, sebuah organisasi yang ditunjuk, dan menghapusnya kecuali jika sudah jelas bahwa konten yang menggunakan frasa tersebut tidak mendukung Hamas dan tujuan-tujuannya."

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Konteks sangat penting," ujar salah satu ketua Dewan Pengawas, Pamela San Martin. "Menghapus pidato politik begitu saja bukanlah solusi. Perlu ada ruang untuk perdebatan, terutama selama masa krisis dan konflik."