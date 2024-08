Retno Marsudi Terima Medali Kehormatan dari Presiden Palestina

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menerima medali kehormatan dari Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas atas dukungan Indonesia untuk Palestina. Penyerahan medali diwakili oleh utusan khusus Palestina, Riyad al-Maliki, di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat pada Senin, 19 Agustus 2024.

Al-Maliki memberikan Medali Kehormatan “Bintang Jasa Negara Palestina” kepada Retno di hadapan puluhan diplomat yang menjadi tamu undangan dalam acara peresmian pemugaran Gedung Pancasila, yang mulai direnovasi pada September 2023. Retno, yang akan merampungkan periode sepuluh tahunnya sebagai menteri di kabinet Presiden Joko Widodo, mengalungi medali tersebut dan berdiri di samping al-Maliki.

Dalam pidato sebelum penyerahan medali, Retno mengatakan Indonesia telah bekerja keras selama satu dekade terakhir untuk menjadi bagian dari solusi berbagai masalah regional dan internasional. Ia mencontohkan isu Palestina, Afganistan, Myanmar hingga Ukraina.

“Indonesia sangat konsisten dalam membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Saya senang sahabat saya, Riyad al-Maliki, hadir bersama kita hari ini. Kita telah berjalan berdampingan,” ujarnya.

Al-Maliki, yang sebelumnya menjabat menteri luar negeri Palestina selama 17 tahun, menyampaikan hal yang serupa. Ia berkata dirinya dan Retno telah banyak bekerja sama sebagai rekan.

“Kami bahkan menyusun strategi bersama tentang bagaimana Indonesia dan Palestina dapat bekerja sama dalam membantu perjuangan rakyat Palestina untuk bebas,” katanya kepada wartawan usai acara. Penasihat presiden untuk urusan internasional itu berkata ia mengunjungi Indonesia untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan selama bertahun-tahun untuk kemerdekaan Palestina.

Sebelum memberikan medali kepada Retno pagi ini, ia juga mewakili Abbas dalam menganugerahi Medali Kehormatan “Grand Collar, Order of the State of Palestine” kepada Jokowi di Istana Negara.

Retno menjelaskan bahwa medali tersebut merupakan “penghargaan yang sangat tinggi”. Dalam pertemuan al-Maliki dan Jokowi, katanya, presiden RI itu menyampaikan kejelasan posisi Indonesia yang akan terus konsisten mendukung Palestina.

“Indonesia juga akan terus menyuarakan gencatan senjata, bantuan kemanusiaan tanpa terkendala, dan tentunya solusi dua negara,” kata Retno di Istana Negara.

