Kronologi Hamas Soal Pembunuhan Ismail Haniyeh, Bantah Laporan NYT Soal Bom

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan gerakan perlawanan Palestina Hamas di Teheran mengungkapkan rincian baru tentang pembunuhan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli di ibu kota Iran.

Berbicara kepada harian The New Arab, Khaled Qaddoumi menolak narasi yang dilaporkan oleh The New York Times bahwa ledakan bom menyebabkan insiden tersebut, IRNA mengutip pada Sabtu 3 Agustus 2024.

Baca juga: Amerika Serikat dan Kementerian Kesehatan Bikin Pelatihan Penulisan Ilmiah Bidang Epidemologi

Qaddoumi menuturkan bangunan tempat tinggal perwakilan Hamas di Teheran berguncang pada Rabu pukul 01:37. Ketika dia segera meninggalkan ruangan dan melihat asap tebal, dia baru mengetahui bahwa Abu al-Abd (Haniyeh) telah tewas.

Guncangannya sangat keras sehingga ia mengira itu adalah gempa bumi atau guntur, namun ternyata bukan keduanya, kata surat kabar itu mengutip pernyataannya.

Dia melihat dinding dan atap kamar Haniyeh telah runtuh ketika dia dan timnya mencapai kamar Haniyeh di lantai empat, kata laporan tersebut.

Dari lokasi kejadian diketahui bahwa serangan itu dilakukan oleh proyektil atau rudal udara,” katanya sambil enggan memberikan rincian lebih lanjut.

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa temuan tersebut akan dirilis nanti ketika kelompok teknis “saudara kita di Iran” sedang menyelidiki kasus tersebut.

Mengecam surat kabar Amerika dan Israel karena memberikan narasi yang berbeda mengenai penanaman bom di bawah tempat tidur Haniyeh, Qaddoumi mengatakan kenyataan dan narasi tersebut bertentangan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dia juga mengatakan tujuan di balik pernyataan dan narasi tersebut adalah untuk membantu Israel melepaskan tanggung jawab atas kejahatan tersebut agar mereka bisa lepas dari dampaknya.

Ditegaskannya, Israel merancang operasi dan melakukan serangan tersebut, sementara AS menyadarinya dan setuju untuk melakukannya.

Di akhir wawancara, perwakilan Hamas menyebut pemerintah AS sebagai kaki tangan dalam kejahatan tersebut karena pada saat kunjungan Benjamin Netanyahu ke Washington pada akhir Juli, para pejabat Amerika membiarkan dia melakukan kejahatan tersebut.

Haniyeh, kepala biro politik gerakan perlawanan Palestina Hamas, dan salah satu pengawalnya dibunuh di kediaman mereka di ibu kota Iran pada awal 31 Agustus.

Pilihan Editor: Menteri Iran Tuding Israel Dapat Izin dari AS untuk Bunuh Ismail Haniyeh

IRNA | THE NEW ARAB