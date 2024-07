Jokowi Bertemu MBZ, Bahas Investasi Uni Emirat Arab di IKN

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, Mohamed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ pada Rabu, 17 Juli 2024. Pertemuan yang berangsung di Abu Dhabi ini membahas kerja sama pembangunan Financial Centre atau pusat keuangan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan hasil pertemuan Jokowi dengan MBZ di Abu Dhabi. "Tadi Presiden Jokoi juga melakukan pertemuan terbatas dengan Presiden MBZ dalam bentuk terbatas atau tete-a-tete. Beberapa hal yang menjadi fokus pembicaraan antara lain pertama, rencana kerja sama pembangunan financial centre di IKN," ujar Menlu Retno.

Ia mengatakan rencana kerja sama ini diwadahi dalam MoU yang ditandatangani oleh Menteri PUPR dengan Dubai International Financial Centre (DIFC). "Setelah penandatanganan MoU ini akan diikuti oleh kunjungan delegasi teknis yang akan mulai membahas persiapan kerja sama," ujar Menlu.

Isu kedua yang dibahas, kata dia, kerja sama pengembangan industri bahan baku nikel.

Sebagaimana diketahui Indonesia memiliki stok nikel yang sangat besar serta telah mengembangkan ekosistem hilirisasi nikel terutama baterai dan EV.

"Dalam kaitan inilah, Presiden Jokowi mengajak PEA untuk melakukan investasi di bidang EV dari hulu ke hilir," ujarnya.

Selain melakukan pertemuan terbatas, kedua pemimpin juga melakukan pertemuan bilateral. Di sela pertemuan bilateral itu kedua pemimpin menyaksikan pengumuman 8 kesepakatan deliverables kunjungan. Di antaranya adalah MoU antara Kementerian BUMN dan Eagle Hills terkait turisme dan transportasi udara.

Selanjutnya adalah MoU antara Nusantara Capital Authority dan Dubai International Financial Centre Authority terkait pembentukan Financial Centre di IKN, MoU antara BRIN dan Emirates Nuclear Energy (ENEC) terkait energi nuklir dan MoU antara BI dan UAECB terkait sistem pembayaran.

Kesepakatan kerja sama lainnya adalah MoU antara Kementerian Keuangan dan Ministry of Finance terkait Public Finance Management, Framework Agreement antara PT DI & PAL Aerospace terkait Technology Transfer of Maritime Patrol Aircraft and Anti-Submarine Warfare, MoU antara Masdar dan PLN Icon+ untuk Joint Assessment and Study instalasi Solar Rooftop bidang komersil dan industrial di Indonesia, MoU antara Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund United Arab Emirates dan Kemenkomarves terkait pembangunan Sheikh Mohamed bin Zayed and Joko Widodo International Mangrove Research Center di Bali.

Di dalam kunjungan kenegaraan tersebut, Presiden Widodo juga menerima tanda jasa kehormatan, Order of Zayed dari Presiden UEA. "Order of Zayed merupakan penghargaan sipil tertinggi dari UEA untuk tokoh-tokoh dunia," kata Menlu.

