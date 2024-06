10 Negara Penghasil Gas Alam Terbesar di Dunia, Ada Indonesia?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gas alam adalah sumber energi yang berasal dari fosil hewan, tanaman, dan mikroorganisme yang tersimpan di bawah tanah selama ribuan hingga jutaan tahun.

Gas fosil atau gas bumi itu memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, seperti sebagai sumber pembangkit listrik dan mendukung perindustrian.

Lantas, di mana sajakah negara penghasil gas alam terbesar di dunia? Berikut ini informasinya untuk Anda.

Daftar Negara Penghasil Gas Alam Terbesar di Dunia

Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat (EIA) dari Departemen Energi AS (DOE) merilis data total produksi energi dari gas alam di 90 negara pada 2022. Data disajikan dalam satuan kuadriliun BTU atau setara satu triliun kaki kubik (Tcf). Berikut top 10 negara produsen gas bumi terbanyak di dunia:

1. Amerika Serikat

Total produksi gas alam di Amerika Serikat mencapai 37,662 kuadriliun BTU. Cadangan gas bumi di negara itu khususnya berada di wilayah cekungan Marcellus dan Permian.

Kontribusi produksi gas alam di Amerika Serikat didominasi oleh lima negara bagian, yaitu Texas, Pennsylvania, Louisiana, Virginia Barat, dan Oklahoma.

2. Rusia

Produksi gas alam Rusia menyentuh angka 23,437 kuadriliun BTU pada 2022. Perusahaan energi milik negara, Gazprom bertanggung jawab atas semua proyek gas bumi di Rusia. Perusahaan itu mengelola proyek ekstraksi serta jaringan pipa raksasa yang tersebar di Eropa dan Asia.

3. Iran

Iran menjadi salah satu lokasi cadangan gas alam terbesar di bumi berada, dengan total produksi sebesar 9,818 kuadriliun BTU.

Sebagian besar stok gas alam di negara itu terkonsentrasi di Ladang South Pars/North Dome yang dikelola bersama dengan Qatar.

Untuk mendukung kapasitas konsumsi domestik dan ekspor, Iran pun melakukan investasi besar-besaran terhadap infrastruktur gas alam.

4. Cina

Mayoritas cadangan gas alam di Cina dapat ditemukan di Sungai Tarim, Sichuan, dan Ordos. Negara itu mampu memproduksi 7,995 kuadriliun BTU gas bumi pada 2022.

Adapun perusahaan milik Cina yang mengelola aktivitas eksplorasi, produksi, dan distribusi, di antaranya China National Petroleum Corporation (CNPC) dan China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec).

5. Kanada

Kanada mencatatkan jumlah produksi gas bumi sebesar 6,98 kuadriliun BTU pada 2022. Produksi di negara itu sebagian besar dihasilkan di provinsi Alberta, Saskatchewan, dan British Columbia. Selain itu, kontribusi gas alam yang signifikan di Kanada berasal dari Montney dan Duvernay.

6. Qatar

Sebagai salah satu negara penghasil gas alam terbesar di dunia, Qatar dilaporkan memproduksi 6,654 kuadriliun BTU gas bumi pada 2022.

Ladang South Pars/North Dome, ladang gas alam non-asosiasi terbesar yang terletak di Teluk Persia, dimiliki Qatar bersama Iran. Qatar pun menjadi eksportir gas alam cair (LNG) terbesar di kancah global.

7. Australia

Sekitar 93 persen sumber daya gas di Australia berlokasi di North West Shelf. Produksi gas alam di Negeri Kanguru itu diperkirakan mencapai 5,728 kuadriliun BTU pada 2022.

Woodside Energy Group Ltd, Origin Energy Ltd, Santos Ltd, BHP, dan Beach Energy Ltd merupakan top lima perusahaan energi di Australia.

8. Norwegia

Sumber daya gas bumi Norwegia sebagian besar terletak di Landas Kontinen di Laut Utara, termasuk Nyhamma (Ormen Lange) dan Snohvit.

Jumlah produksi gas alam dalam negeri mencapai 4,603 kuadriliun BTU. Equinor (sebelumnya Statoil) menjadi perusahaan energi milik negara yang memimpin eksplorasi, produksi, dan ekspor gas alam.

9. Arab Saudi

Arab Saudi memproduksi sekitar 4,506 kuadriliun BTU gas alam pada 2022. Ladang gas bumi terbesar di negara itu berada di Cekungan Rub Al Khali, Shaybah, dan Ghawar. Untuk meningkatkan perolehan gas bumi, Arab Saudi terus memperluas infrastruktur dan mengeksplorasi wilayah baru.

10. Aljazair

Perusahaan energi milik negara, Sonatrach berperan penting dalam proyek eksplorasi, ekstraksi, dan gas alam di Aljazair.

Negara yang berada di kawasan Afrika Utara itu pun mencatatkan jumlah produksi gas bumi sebesar 3,778 kuadriliun BTU. Ladang Hassi R’Mel menjadi ladang gas terbesar di Aljazair.

Sementara Indonesia menduduki peringkat ke-14, dengan total produksi gas alam sebesar 2,21 kuadriliun BTU.

Sebagian besar sumber daya gas bumi di Indonesia ditemukan di lepas pantai di Laut Natuna, Kalimantan Timur, dan Papua yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero) melalui PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN.

MELYNDA DWI PUSPITA

