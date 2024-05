BREAKING NEWS: Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Meninggal dalam Kecelakaan Helikopter

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran meninggal dalam kecelakaan helikopter yang mereka tumpangi. Saat kecelakaan terjadi, helikopter naas itu sedang melintasi area pegunungan yang berkabut tebal. Sumber di Pemerintah Iran mengabarkan hal ini pada Reuters pada Senin, 20 Mei 2024.

Pemerintah Iran sebelumnya pada Minggu, 19 Mei 2024, mengumumkan sebuah helikopter yang membawa Raisi dan delegasinya mengalami pendaratan darurat di Azerbaijan Timur. Kecelakaan konvoi itu terjadi ketika Raisi dan rombongan kembali dari wilayah Khoda Afarin di provinsi Azerbaijan Timur di barat laut Iran setelah meresmikan bendungan di perbatasan bersama dengan Republik Azerbaijan, kata Wakil Presiden Iran untuk Urusan Eksekutif Mohsen Mansouri.

President Raeisi, along with Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian, East Azarbaijan Gov. Malek Rahmati, East Azarbaijan Imam of Friday Prayer Mohammad Ali Ale-Hashem, & several other passengers, has been martyred in a helicopter crash in northwest of Iran. pic.twitter.com/Ehinb7uCAn