Perayaan 75 Tahun Hubungan Diplomatik, Amerika dan Indonesia Bikin Acara Diplomats Go to Campus

Dalam rangka merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Amerika Serikat-Indonesia, pada Minggu ini Misi Amerika Serikat untuk Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI meluncurkan acara perdana “Diplomats Go to Campus” di Surabaya dan Malang. Acara ini bertepatan pula dengan peluncuran kontes fotografi bertajuk “Elevated Partnership: A Glimpse into 75 Years of U.S.-Indonesia Partnership,” yang terbuka untuk warga di kedua negara.

Kegiatan bilateral sepanjang 2024 dalam rangka perayaan hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Indonesia, ditujukan untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam mengenai nilai-nilai dan aspirasi bersama.

“Acara-acara kami di kampus dengan mahasiswa Indonesia, ditujukan untuk merayakan persahabatan dan kemitraan yang mengakar antara kedua negara,” kata Juru Bicara Kedutaan Besar AS Michael D. Quinlan. “Hubungan antarmanusia dan pemahaman lintas budaya adalah inti dari hubungan tersebut, dan kami telah melihatnya terpancar dalam foto-foto yang sudah dikirim.”

Serial “Diplomats Go to Campus” mewujudkan semangat diplomasi antarmasyarakat, menghadirkan diplomat dari Misi Amerika Serikat untuk Indonesia dan Kementerian Luar Negeri RI ke kampus-kampus di seluruh Indonesia, mendorong dialog, keterlibatan, dan kolaborasi dengan para calon pemimpin masa depan. Acara perdana diadakan di Universitas Airlangga di Surabaya pada 24 April, dan Universitas Muhammadiyah Malang pada 25 April. Dua acara berikutnya akan diadakan di Universitas Hasanuddin Makassar pada 29 April, dan Universitas Muhammadiyah Makassar pada 30 April, dan selanjutnya akan diselenggarakan di Medan, Bandung, dan kota-kota lainnya.

Kontes yang berlangsung hingga 31 Agustus 2024 ini mengajak khalayak umum turut serta mengirimkan foto-foto baru atau lama yang menggambarkan semangat persahabatan Amerika Serikat-Indonesia, yang bersama-sama membentuk sejarah, budaya, dan jalinan persahabatan kedua bangsa. Dari pertukaran budaya hingga kerja sama ekonomi, foto-foto yang dikirimkan dapat merefleksikan keragaman aspek kemitraan dan dampaknya terhadap masyarakat Indonesia dan Amerika.

Perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Amerika dan Indonesia telah diluncurkan pada 6 Maret di @america, pusat kebudayaan Amerika di Jakarta. Acara ini untuk merayakan kemitraan kedua negara di berbagai sektor, termasuk keamanan, ekonomi, pendidikan, iklim, dan hubungan antarmasyarakat.

