Presiden Ebrahim Raisi dan Menlu Iran Dikabarkan Meninggal dalam Kecelakaan Helikopter

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian diakbarkan meninggal dalam kecelakaan helikopter yang jatuh pada Minggu, 19 Mei 2024, seperti dilaporkan oleh media pemerintah pada Senin, 20 Mei 2024.

“Tidak ada tanda-tanda orang masih hidup dalam pencarian Presiden Raisi setelah jatuhnya helikopter hari Minggu,” kata saluran televisi Iran Press TV di media sosial X.

Masyarakat Bulan Sabit Merah Iran (IRCS) mengatakan “tidak ada tanda-tanda kehidupan” setelah menemukan puing-puing helikopter yang mengangkut Raisi dan delegasinya, menurut Press TV.

“Kami dapat melihat puing-puingnya dan situasinya tidak bagus,” kata IRCS Pirhossein Kolivand kepada televisi pemerintah. “Dengan ditemukannya lokasi jatuhnya helikopter, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang terdeteksi di antara penumpang helikopter.”

