Setahun Perang Rusia Ukraina: Bagaimana Langkah Masif Ukraina Melawan Serangan Rusia?

TEMPO.CO, Jakarta -Setahun berlalu, terhitung sejak 24 Februari 2022 perang Rusia Ukraina telah berlangsung. Dalam kurun waktu tersebut, sejumlah wilayah di Ukraina berhasil dikuasai oleh Rusia yang menyebut invasi itu sebagai operasi khusus.

Menurut data analisis Institute for the Study of War, Rusia menempati setidaknya 132.000 kilometer persegi wilayah Ukraina, terhitung 22 persen dari total luas Ukraina sebesar 603.700 kilometer persegi.

Namun, angka terbaru menunjukkan bahwa Rusia telah kehilangan seperlima dari wilayah Ukraina yang akan mereka aneksasi. Menurut laporan tersebut, pasukan Rusia kini hanya menempati 17-18 persen wilayah Ukraina, atau 103.599 kilometer persegi.

Serangan Balik Ukraina Lawan Rusia

Namun, seiring pasukan Rusia menguasai beberapa wilayah Ukraina, mereka juga mengalami kemunduran di beberapa wilayah lainnya. Terutama sejak tentara Ukraina melancarkan serangan balik, yang mencapai puncaknya pada September tahun lalu.

Pasokan senjata dari negara-negara Barat juga membantu pasukan Ukraina melawan balik serangan Rusia. Misalnya, rudal presisi Himars bikinan Amerika Serikat yang membantu Ukraina merebut kembali Kherson dari pasukan Rusia sekitar November tahun lalu. Sebelumnya Barat rajin memasok piranti jinjing pelontar granat anti tank Javelin.

Mengutip BBC pekan ini, selain itu, ada juga kiriman tank Leopard 2 yang dijanjikan Jerman dan Polandia, hingga jet tempur dari Barat telah mengubah ritme pertempuran.

Sokongan pemimpin Barat telah membantu Ukraina melakukan perlawanan masif terhadap serangan Rusia. Namun, hal ini dinilai akan menjadikan perjalanan rumit bagi Kyiv dalam berlangsungnya invasi Rusia.

Menurut analisis Institute of War Research, sebagian besar wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia terletak di empat wilayah. Di mana wilayah tersebut memang sejak awal menjadi target aneksasi Rusia karena ada pergolakan separatis beberapa tahun terakhir.

Mengutip The Guardian, keempat wilayah itu termasuk Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporozhya. Seluruh wilayah itu membentang dari sebelah timur hingga selatan Ukraina. Namun, pasukan Ukraina perlahan memukul mundur pasukan Rusia, sehingga pasukan Rusia tak lagi menguasai seluruh daerah di empat wilayah itu.

Misalnya, Rusia pernah menguasai 93 persen wilayah Kherson tahun lalu. Namun, sekarang tepat setahun perang Rusia Ukraina, Moskow hanya menempati 73 persen wilayah itu.

