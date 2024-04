23 Individu Dapat Penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri RI pada Jumat, 26 April 2024, menggelar penganugerahan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award (HWPA) 2023 untuk memberikan apresiasi kepada mereka yang telah berjasa dalam upaya pelindungan WNI. Pada 2024, HWPA diberikan kepada 23 individu yang antara lain terdiri dari Kepala Perwakilan RI, mitra Perwakilan RI, pegawai Kemlu, masyarakat sipil, dan jurnalis.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan apresiasi kepada para pemenang atas kontribusinya dalam memberikan pelindungan WNI. Mereka yang mendapat penghargaan ini bergerak atas nama kemanusiaan, dan bekerja keras tanpa lelah, tanpa batas, beyond their call of duty.

"Kontribusi positif mereka senantiasa turut menyokong prioritas diplomasi Indonesia selama satu dekade terakhir," kata Retno.

Menurut Retno, tantangan pelindungan WNI ke depan semakin kompleks, mulai dari bencana alam, konflik bersenjata, hingga perkembangan modus kejahatan transnasional yang semakin canggih. Jumlah kasus WNI di luar negeri kian meningkat dari waktu ke waktu, dari 35.149 kasus pada 2022 menjadi 53.598 pada 2023, atau naik lebih dari 50 persen dalam setahun.

Sepanjang 2023, repatriasi 1.119 WNI sudah dilakukan dari berbagai situasi darurat, termasuk dari zona konflik dan bencana alam. Selain itu, terdapat peningkatan tren kejahatan perdagangan orang terkait online scam di kawasan. Sejak 2021, sebanyak 3.428 WNI menjadi korban kasus online scam.

“Penting bagi kita untuk bekerja sama dan memastikan agar kawasan kita tidak menjadi safe haven bagi para pelaku TPPO," ujar Retno.

Retno menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk memastikan pelindungan WNI dari hulu ke hilir. Aspek pencegahan di dalam negeri harus diperkuat, antara lain melalui edukasi mengenai proses imigrasi yang aman, penyiapan keberangkatan calon pekerja migran yang tepat guna, dan koordinasi antar-pemangku kepentingan.

Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award telah diberikan sejak 2015 dengan total penerima 178, terdiri atas sembilan kategori yakni, yaitu Kepala Perwakilan RI, Staf Perwakilan RI, Mitra Kerja Kemlu, Mitra Kerja Perwakilan RI, Instansi Daerah, Jurnalis/Media/Influencer, Masyarakat Madani, Pelayanan Publik di Perwakilan RI, dan Tokoh Peduli.

Pada penganugerahan Hassan Wirajuda Award tahun ini, juga telah diluncurkan buku berjudul “Menghadirkan Negara Hingga Ujung Dunia" yang berisi catatan perjalanan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award selama sewindu. Buku ini bukan sekedar catatan kisah dan refleksi penyelenggaraan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award, melainkan juga gambaran upaya Kementerian Luar Negeri dalam melindungi WNI melalui diplomasi.

