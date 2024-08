AS Tawarkan Hadiah US$10 Juta untuk Tangkap Kelompok Peretas Iran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menawarkan hadiah hingga US$10 juta untuk informasi tentang 'CyberAv3ngers,' sebuah kelompok peretas dari Iran.

Program Rewards for Justice (RFJ) Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan pemberitahuan terhadap sedikitnya enam warga negara Iran yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang diduga telah berpartisipasi dalam peretasan terhadap AS.

Hamid Homayunfal, Hamid Reza Lashgarian, Mahdi Lashgarian, Milad Mansuri, Mohammad Bagher Shirinkar, dan Reza Mohammad Amin Saberian disebutkan dalam pemberitahuan RFJ.

Lashgarian, yang menurut RFJ berada di balik berbagai operasi siber dan intelijen, disebutkan sebagai kepala Komando Siber-Elektronik IRGC (IRGC-CEC) dan komandan Pasukan Quds IRGC.

Yang lainnya dilaporkan adalah pejabat senior IRGC-CEC.

Baca juga: Angkatan Laut Garda Nasional Iran Miliki Rudal Baru Berdaya Ledak Tinggi

Kelompok tersebut dilaporkan menargetkan dan membahayakan rangkaian pengendali logika terprogram (PLC) Vision yang dibuat oleh Unitronics yang berbasis di Israel, yang digunakan dalam industri air dan air limbah, energi, makanan dan minuman, manufaktur, perawatan kesehatan, dan industri lainnya.

Pada Oktober 2023, aktor CyberAv3ngers mengklaim bertanggung jawab atas serangan siber terhadap PLC Israel di saluran Telegram mereka.

“Sejak setidaknya 22 November 2023, pelaku CyberAv3ngers telah membahayakan kredensial default di PLC ini di seluruh Amerika Serikat dan meninggalkan pesan di layar digital perangkat,” kata RFJ.

“Anda telah diretas, hancurkan Israel. Setiap peralatan ‘buatan Israel’ adalah target hukum CyberAv3ngers” adalah beberapa pesan yang ditampilkan pada perangkat saat peretasan.

Keenam orang tersebut telah dikenai sanksi oleh AS sejak Februari 2024. Akibatnya, semua barang dan properti di AS telah disita dan semua transaksi dengan warga negara AS diblokir.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pejabat senior intelijen AS yang mengkhususkan diri dalam kontraterorisme dan pemecahan kode, Malcolm Nance, mengatakan bahwa AS "sangat rentan" terhadap kampanye disinformasi.

Seiring semakin dekatnya pemilihan presiden Amerika, aliran informasi - terutama media sosial - dibanjiri dengan klaim yang tidak akurat secara faktual, beberapa di antaranya disalahkan pada mesin propaganda milik pemerintah Rusia, Cina, dan terkadang Iran.

Pada Juli, Departemen Kehakiman AS mengatakan pihaknya bergerak untuk menghentikan operasi Rusia yang berupaya menyebarkan propaganda di AS, Eropa, dan Israel menggunakan kecerdasan buatan (AI).

Pada saat itu, pejabat AS menghapus banyak akun di platform media sosial termasuk X (sebelumnya Twitter), yang dilaporkan dibuat dan dioperasikan menggunakan AI.

Peneliti Microsoft mengatakan pada Jumat bahwa peretas yang terkait dengan pemerintah Iran mencoba membobol akun "pejabat tinggi" pada kampanye presiden AS pada Juni, beberapa minggu setelah membobol akun pejabat AS tingkat daerah.

Ini merupakan bagian dari upaya kelompok-kelompok Iran untuk memengaruhi pemilihan presiden AS pada bulan November, kata para peneliti tersebut seperti dikutip dalam sebuah laporan oleh Reuters.

Pilihan Editor: Peneliti Microsoft Tuding Peretas Iran Targetkan Pejabat AS sebelum Pilpres

AL ARABIYA | REUTERS