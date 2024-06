Top 3 Dunia: Negara Sulit Dikunjungi Hingga Guterres Sambut Resolusi DK PBB Soal Gaza

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita Top 3 Dunia pada Rabu 12 Juni 2024 diawali oleh informasi enam negara di dunia yang sulit dikunjungi, termasuk Korea Utara dan Suriah.

Sementara di urutan kedua, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Selasa, 11 Juni 2024, kunjungan kerja ke Oslo, Norwegia, untuk menghadiri Oslo Forum 2024. Menurut Retno, tema kali ini sangat relevan di tengah meningkatnya konflik dan perang di dunia, antara lain di Gaza dan Ukraina.

Sedangkan di urutan ketiga, Sekjen PBB Antonio Guterres menyambut baik inisiatif perdamaian di Gaza yang baru-baru ini disorongkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Berikut Top 3 Dunia selengkapnya.

1. Korea Utara hingga Suriah, Inilah 6 Negara yang Sulit Dikunjungi

Menjelang libur panjang pertengahan tahun, liburan ke luar negeri menjadi pilihan sebagian orang. Hal ini yang menyebabkan orang-orang banyak yang mengajukan visa guna syarat perjalanan ke luar negeri. Namun, beberapa negara memiliki kebijakan visa yang sulit. Akibatnya negara tersebut sulit untuk dikunjungi.

Tak hanya soal visa, beberapa negara tersebut memiliki aturan ketat soal kunjungan wisatawan dari luar negeri. Alasannya bermacam-macam, mulai dari dibatasi karena ingin mempertahankan budaya lokal, alasan ketidakstabilan politik, hingga kondisi kondisi ekonomi yang tidak stabil.

2. Retno Marsudi di Oslo Forum 2024 Bahas Cara Menyelesaikan Konflik

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Selasa, 11 Juni 2024, kunjungan kerja ke Oslo, Norwegia, untuk menghadiri Oslo Forum 2024. Tahun ini Oslo Forum mengangkat tema “mediation against all odds”, atau “mediasi di tengah situasi yang serba sulit.” Menurut Retno, tema ini sangat relevan di tengah meningkatnya konflik dan perang di dunia, antara lain di Gaza dan Ukraina.

Oslo Forum adalah forum tahunan yang dilakukan oleh Norwegia, dimana para mediator dan negosiator dari berbagai negara diundang. Tahun ini merupakan keempat kalinya Indonesia diundang ke Oslo Forum, yang didasari pertimbangan peran aktif yang terus dimainkan Indonesia, baik untuk isu Myanmar, Afghanistan, maupun Palestina.

3. Antonio Guterres Menyambut Baik Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Gencatan Senjata di Gaza

Sekjen PBB Antonio Guterres menyambut baik inisiatif perdamaian yang baru-baru ini disorongkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Sebab baginya, ini adalah waktu yang tepat untuk gencatan senjata bersama dengan pembebasan sandera tanpa syarat.

Guterres dalam kunjungan kerjanya ke Yordania pada Selasa sore, 11 Juni 2024, mendesak semua pihak untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan mencapai kesepakatan. Semua pihak yang bersengketa harus menghormati kewajiban mereka di bawah hukum kemanusiaan internasional, contohnya memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan baik ke dalam maupun di dalam Gaza. Semua rute yang tersedia ke Gaza harus beroperasi, khususnya jalur darat yang sangat penting.

SUCI SEKARWATI