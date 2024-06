Korea Utara hingga Suriah, Inilah 6 Negara yang Sulit Dikunjungi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang libur panjang pertengahan tahun, liburan ke luar negeri menjadi pilihan sebagian orang. Hal ini yang menyebabkan orang-orang banyak yang mengajukan visa guna syarat perjalanan ke luar negeri. Namun, beberapa negara memiliki kebijakan visa yang sulit. Akibatnya negara tersebut sulit untuk dikunjungi.

Tak hanya soal visa, beberapa negara tersebut memiliki aturan ketat soal kunjungan wisatawan dari luar negeri. Alasannya bermacam-macam, mulai dari dibatasi karena ingin mempertahankan budaya lokal, alasan ketidakstabilan politik, hingga kondisi kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Dilansir dari Every Country in the World, berikut sejumlah negara yang sulit dikunjungi:

1. Suriah

Suriah merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Banyak peninggalan sejarah sejak zaman Kekhalifahan Umayyah hingga Utsmaniyah yang dibangun di sana. Bahkan dahulu Suriah menjadi salah satu kota tercantik yang dikenal dunia karena keindahan arsitekturnya.

Namun, semenjak konflik setelah perang dunia, Suriah dilanda kehancuran. Banyak peperangan yang terjadi. Bahkan dikatakan untuk keluar dari Suriah lebih sulit daripada saat memasukinya.

Konflik politik negara ini menjadikan warga dan kota-kota dilanda ketidakstabilan. Kendala penerbitan visa bukan datang dari negara ini, melainkan dari pemerintah negara lain yang melarang warganya untuk mengunjunginya. Hal ini karena resiko keamanan yang dikhawatirkan oleh pemerintah.

2. Yaman

Yaman juga menjadi negara dengan kondisi pemerintahannya yang tidak stabil. Jumlah kunjungan wisatawan asing ke negara ini sangat dibatasi. Hal ini karena masih adanya perang saudara dan konflik politik di dalam sistem pemerintahan saat ini.

Padahal negara ini memiliki destinasi wisatawan alam dan sejarah yang unik. Yaman dipenuhi dataran tinggi dengan gunung-gunung dan gurun yang luas. Negara ini memiliki sejarah dengan berbagai latar belakang budaya yang sangat menarik. Mulai sejak zaman pra sejarah hingga zaman modern.

3. Sudan

Berkunjung ke Sudan harus bersiap dengan persyaratan yang ribet soal visa. Anda akan diminta menulis dengan panjang tujuan dan apa yang akan dilakukan selama disana. Negara ini sebenarnya memiliki kondisi politik yang masih tegang. Namun, keindahan alam dan wisata untuk mengunjungi gurun dengan hewan endemik Afrika sangat menggoda. Apalagi, tawaran wisatanya sudah lebih baik saat ini dibandingkan dengan yang dulu.

4. Korea Utara

Bukan hal baru jika Korea Utara menjadi salah satu negara yang sulit dikunjungi. Alasannya karena kondisi politik mereka yang menerapkan kebijakan teramat ketat di hampir setiap aspek kehidupan warganya. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung dikenai berbagai aturan yang ketat agar apa yang ada di dalam negara tersebut tidak diketahui oleh dunia luar.

Begitu pula sebaliknya, orang luar tidak serta merta bisa memberi atau meninggalkan pengaruh mereka. Hal ini agar masyarakat tidak terkena pengaruh asing yang dianggap berbahaya oleh pemerintah.

Untuk itu, setiap orang asing yang diizinkan diizinkan memasuki negara tersebut, mereka harus memesan tiket ke agen yang disetujui oleh pemerintah. Agen ini kemudian yang akan menawarkan tur resmi yang dipandu oleh negara untuk menunjukkan bagian-bagian negara yang boleh diperlihatkan dan diijinkan oleh pemerintah Korea Utara.

5. Republik Demokratik Kongo

Salah satu negara di Benua Afrika ini memang sangat eksotik. Banyak pelancong yang ingin mengunjungi negara ini karena pesona alamnya yang indah. Namun, negara ini relatif tidak stabil secara politik dan keamanan. Cukup sulit untuk bisa masuk ke negara yang dikenal dengan kelimpahan sumber daya alam ini.

Selain itu, karena kondisi negaranya yang belum stabil banyak kekerasan militer yang terjadi hingga mengakibatkan banyak sektor menjadi tertinggal. Pendidikan yang tidak merata, masalah kesehatan, dan keamanan menjadi pertimbangan juga bila ingin berkunjung ke negara ini.

6. Iran

Iran menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat keamanan cukup ketat bagi para pengunjung dari luar negeri. Apalagi bagi mereka yang berkewarganegaraan Amerika. Hal ini akibat konflik yang berkepanjangan dari dua negara tersebut.

Selain dari Amerika, peraturan bagi para pengunjung internasional juga sangat ketat dan jumlahnya dibatasi. Setiap tahun menurut aturan yang dikeluarkan oleh negara itu hanya 1000 hingga 2000 visa diberikan kepada warga negara asing, dan bagi wisatawan asing lebih sedikit lagi.

Selain itu, menurut peraturan, jika berkunjung ke Iran harus didampingi oleh pemandu resmi yang telah dilegalisasi oleh pemerintah Iran. Negara ini sebenarnya memiliki banyak peminat karena banyak peninggalan sejarah sejak ribuan tahun lalu yang masih ada. Terutama bagi penganut agama islam. Iran menjadi wilayah di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah selama berabad-abad dan bukti sejarah banyak ditemukan disini.

