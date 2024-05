10 Negara dengan Kinerja PNS Paling Efektif di Dunia, Ada dari Asia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pegawai negeri sipil (PNS) menjadi salah satu pekerjaan idaman masyarakat Indonesia. Menurut penelitian Mind and Gap: Mapping Youth Skills for Future in Asean yang diluncurkan ASEAN Foundation pada 2022, satu dari dua anak muda Indonesia, atau sekitar 48 persen mempunyai cita-cita bekerja di sektor pemerintahan.

Namun, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya pernah mengatakan masih terdapat keluhan terkait kinerja PNS. Terlebih masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat dan mudah, tetapi belum bisa diberikan oleh sebagian besar instansi.

“Kita belum mempunyai manajemen kinerja yang bagus, meskipun pemerintah sudah berusaha melakukan perbaikan. – Jadi, niat untuk memperbaiki itu sudah ada. Kalau tidak dikawal pelaksanaannya, tidak akan tercapai,” kata Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf dalam Kickoff Meeting Pilot Project Manajemen Kinerja PNS di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Jakarta, Selasa, 30 Desember 2019.

Lantas, di mana sajakah negara dengan kinerja PNS paling efektif di dunia? Berikut ini rangkumannya.

Daftar Negara dengan Kinerja PNS Paling Efektif

Blavatnik School of Government, University of Oxford merilis laporan Indeks Efektivitas Pelayanan Sipil Internasional (InCiSE) pada 2019 yang mengukur kinerja PNS pusat di seluruh dunia. Para peneliti menganalisis 116 metrik untuk menentukan pelayanan sipil pusat terbaik di 38 negara.

InCiSE 2019 menggunakan data terbaru yang tersedia pada 30 November 2018. Beberapa metrik dikumpulkan setiap tahun, dua tahunan, atau lebih lama. Sementara metrik lainnya bersifat ad-hoc dalam pengulangannya. Akibatnya, beberapa metrik mungkin menggunakan data yang tidak mencerminkan situasi sekarang secara akurat.

Fokus utama model dan indikator InCiSE adalah fungsi eksekutif inti, fasilitas pendukung misi, fungsi penyampaian layanan, dan atribut atau perilaku PNS di setiap bagian pelayanan. Fungsi eksekutif inti, seperti layanan pembuatan kebijakan serta fiskal dan pengelolaan keuangan; sedangkan fasilitas pendukung misi, seperti manajemen sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi untuk pejabat.

Fungsi penyampaian layanan yang dimaksud adalah administrasi pajak, layanan digital, dan keamanan sosial administrasi. Sementara atribut berupa integritas, keterbukaan, keterampilan, inklusivitas, keterlibatan staf, dan inovasi.

Adapun top 10 negara dengan performa PNS paling baik di dunia sebagai berikut:

1. Inggris

Inggris mempunyai kinerja PNS yang relatif tinggi untuk sebagian besar indikator. Dalam indikator regulasi, negara Britania Raya mencapai skor maksimum empat dari sembilan metrik.

Dalam hal pengelolaan fiskal dan keuangan, negara itu memperoleh kinerja yang baik terkait penganggaran. Namun, satu-satunya indikator di bawah rata-rata adalah layanan digital.

2. Selandia Baru

Skor integritas Selandia Baru jauh lebih unggul dibandingkan negara-negara lainnya. Dalam bidang pengadaan, Selandia Baru menduduki peringkat teratas, terutama terkait fungsi pengadaan layanan secara elektronik. Kemampuan staf dalam bidang IT yang baik juga memengaruhi keterampilan di tempat kerja.

3. Kanada

Kanada berada di posisi teratas dalam hal manajemen SDM dan inklusivitas. Hal itu menjadi indikator bahwa Kanada memiliki banyak pembelajaran dalam hal perekrutan, pengelolaan talenta, serta mempromosikan isu representasi gender dan etnis dalam pelayanan sipil.

4. Finlandia

Skor terkuat Finlandia adalah krisis dan manajemen risiko yang mencapai nilai maksimum untuk semua metrik, kecuali keterbukaan dan keterampilan.

Hasil keterampilan PNS Finlandia yang tinggi diakibatkan oleh kesiapan belajar yang baik, sehingga menunjukkan etos kerja dan pembangunan kuat dibandingkan negara lain.

5. Australia

Di posisi ke-5, ada Australia yang meraih skor di atas rata-rata untuk semua indikator, sehingga menjadi salah satu negara dengan kinerja PNS paling efektif. Australia juga memiliki performa yang baik dalam hal pembuatan kebijakan dan regulasi.

6. Denmark

Denmark mencapai skor maksimum untuk metrik yang menilai perencanaan strategis, sejauh mana saran akademis memengaruhi keputusan kebijakan, dan isu-isu pemantauan kebijakan.

Denmark juga menunjukkan sistem layanan digital yang baik karena pemerintah setempat berkomitmen dalam investasi terhadap digitalisasi.

7. Norwegia

Tingkat akses informasi dan pemberian layanan konsultasi dari pemerintah kepada warga negara terkait isu-isu kebijakan menjadi alasan utama tingginya skor keterbukaan di Norwegia.

Selain itu, skor layanan digital di Norwegia sebagian besar di atas rata-rata dan persepsi masyarakat terhadap korupsi di sektor pelayanan sipil juga tinggi.

8. Belanda

Belanda memperoleh skor di atas rata-rata untuk semua indikator, kecuali pembuatan kebijakan. Kinerja Belanda yang kuat dalam hal keterbukaan mencakup adanya layanan pengaduan dan konsultasi publik. Indikator administrasi perpajakan juga memperoleh nilai sangat tinggi.

9. Korea Selatan

Korea Selatan menempati posisi teratas dalam hal transparansi belanja publik dan praktik anggaran.

Dalam indikator manajemen SDM, semua metrik berada jauh di atas rata-rata. Hal itu menunjukkan bahwa sistem perekrutan PNS di Korea Selatan relatif lebih memperhatikan kemampuan atau prestasi (meritokrasi).

10. Swedia

Sebagai salah satu negara dengan kinerja PNS tertinggi, semua skor indikator manajemen di Swedia di atas rata-rata.

Dalam hal integritas, Swedia juga mencapai skor maksimum untuk tingkat perlindungan pelapor dari kalangan warga sipil.

