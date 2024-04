Top 3 Dunia: Tokoh Muslim AS Boikot Buka Puasa Gedung Putih

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita Top 3 Dunia pada Rabu 3 April 2024 diawali oleh sejumlah tokoh Muslim Amerika Serikat menolak datang ke acara jamuan buka puasa di Gedung Putih pada Selasa, 2 April 2024.

Sementara di urutan kedua, lima badan sertifikasi halal Amerika Serikat memperoleh akreditasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai Oktober 2024.

Sedangkan di urutan ketiga, warga Palestina dibayangi kematian setiap hari saat hendak mencari makan di Gaza.

Berikut Top 3 Dunia selengkapnya.

1. Tokoh Muslim AS Boikot Acara Buka Puasa di Gedung Putih

Sejumlah tokoh Muslim Amerika Serikat menolak datang ke acara jamuan buka puasa di Gedung Putih pada Selasa, 2 April 2024. Acara tetap berlangsung dalam skala yang lebih kecil. Boikot dilakukan beberapa undangan karena komunitas Muslim frustasi atas kebijakan Amerika Serikat terhadap agresi militer Israel di Gaza.

Presiden Joe Biden bertemu dengan para pemimpin Muslim Amerika Serikat, kemudian makan malam kecil dengan pejabat senior Muslim di pemerintahannya. Acara itu dihadiri pula oleh ibu negara Jill Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris serta suaminya.

2. 5 Badan Sertifikasi Halal Amerika Serikat Terima Akreditasi dari Indonesia

Lima badan sertifikasi halal Amerika Serikat memperoleh akreditasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai Oktober 2024. Kelima badan tersebut adalah American Halal Foundation (AHF), Departemen Sertifikasi Halal Islamic Society of the Washington Area (ISWA), Islamic Society of America (ISA), Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA) dan Halal Transaction Omaha (HTO).

Dua dari lima badan tersebut, AHF dan ISWA, menghadiri pameran makanan halal sekaligus buka puasa bersama bertajuk “Ramadan Delights with Halal-Certified U.S. Products” di pusat kebudayaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yaitu @america di Jakarta Selatan pada Selasa, 2 April 2024.

3. Cerita Warga Gaza, Mencari Makanan seperti Menjalankan Misi Kematian

Omar Deeb bercerita hampir kena tembak oleh tank Israel saat mencari makan di Gaza. Dia juga melihat ada beberapa orang terbunuh di sekitarnya ketika dia sekali lagi pergi mencari makan untuk keluarganya di Jalur Gaza yang terkepung. Namun sama seperti banyak warga Gaza lainnya yang menghadapi kelaparan, Deeb tak punya pilihan lain, namun tetap keluar untuk mencari makan atau yang disebutnya ‘misi kematian’ karena menempatkan hidupnya dalam risiko demi memberi makan enam anaknya, yang berlindung di sebuah sekolah.

“Jika saya keluar (penampungan), kami bisa makan. Jika tidak, maka kami tidak makan,” kata Deeb, 37 tahun, yang tinggal di Gaza City, kepada Reuters lewat telepon.

REUTERS | NABIILA AZZAHRA