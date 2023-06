WHO Disebut-sebut Akan Umumkan Pemanis Buatan Aspartam sebagai Karsinogen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kesehatan Dunia WHO akan mengumumkan pemanis buatan paling umum di dunia aspartam sebagai zat yang kemungkinan menyebabkan kanker atau karsinogen bulan depan, demikian dilaporkan Reuters, Jumat, 30 Juni 2023.

Aspartam, yang digunakan dalam produk soda diet Coca-Cola hingga permen karet Mars' Extra dan beberapa minuman Snapple, akan terdaftar pada bulan Juli sebagai "kemungkinan karsinogenik bagi manusia" untuk pertama kalinya oleh International Agency for Research on Cancer (IARC), unit penelitian kanker Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kata dua sumber kepada Reuters.

Putusan IARC, yang diselesaikan awal bulan ini setelah pertemuan para pakar eksternal kelompok tersebut, dimaksudkan untuk menilai apakah sesuatu berpotensi menimbulkan bahaya atau tidak, berdasarkan semua bukti yang dipublikasikan.

Keputusan itu tidak memperhitungkan berapa banyak produk yang dapat dikonsumsi seseorang dengan aman. Nasihat untuk individu ini berasal dari komite ahli WHO yang terpisah tentang bahan tambahan makanan, dikenal sebagai JECFA (Komite Pakar Gabungan WHO dan Organisasi Pangan dan Pertanian untuk Bahan Tambahan Pangan), bersama dengan penetapan dari regulator nasional.

Namun, keputusan IARC serupa di masa lalu untuk zat yang berbeda telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen tentang penggunaannya, menyebabkan tuntutan hukum, dan menekan produsen untuk membuat ulang resep dan beralih ke alternatif. Hal itu menimbulkan kritik bahwa penilaian IARC dapat membingungkan publik.

JECFA, komite aditif WHO, juga meninjau penggunaan aspartam tahun ini. Pertemuannya dimulai pada akhir Juni dan akan mengumumkan temuannya pada hari yang sama ketika IARC mengumumkan keputusannya – pada 14 Juli.

Sejak 1981, JECFA menyatakan aspartam aman dikonsumsi dalam batas harian yang diperbolehkan. Misalnya, orang dewasa dengan berat 60 kg, hanya boleh minum antara 12 dan 36 kaleng soda diet – tergantung pada jumlah aspartam dalam minuman – setiap hari. Pandangannya telah dibagikan secara luas oleh regulator nasional, termasuk di Amerika Serikat dan Eropa.

Juru bicara IARC mengatakan temuan komite IARC dan JECFA dirahasiakan hingga Juli, tetapi menambahkan bahwa temuan itu "saling melengkapi", dengan kesimpulan IARC mewakili "langkah mendasar pertama untuk memahami karsinogenisitas". Komite aditif "melakukan penilaian risiko, yang menentukan kemungkinan jenis bahaya tertentu (misalnya kanker) terjadi dalam kondisi dan tingkat paparan tertentu."

Namun, industri dan regulator khawatir bahwa mengadakan kedua proses pada waktu yang hampir bersamaan dapat membingungkan, menurut surat dari regulator AS dan Jepang yang dilihat oleh Reuters.

"Kami dengan hormat meminta kedua badan untuk mengoordinasikan upaya mereka dalam meninjau aspartam untuk menghindari kebingungan atau kekhawatiran di kalangan masyarakat," tulis Nozomi Tomita, seorang pejabat dari Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan Jepang, dalam surat tertanggal 27 Maret kepada wakil direktur jenderal WHO, Zsuzsanna Jakab.

Surat tersebut juga menyerukan agar kesimpulan kedua badan tersebut dirilis pada hari yang sama, seperti yang terjadi sekarang. Misi Jepang di Jenewa, tempat WHO bermarkas, tidak menanggapi permintaan komentar.

Bisa Pukul Industri

Putusan IARC dapat berdampak besar. Pada 2015, panitia menyimpulkan bahwa glifosat "mungkin bersifat karsinogenik". Bertahun-tahun kemudian, bahkan ketika badan lain seperti Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) menentang hal ini, perusahaan masih merasakan dampak dari keputusan tersebut.

Bayer Jerman pada tahun 2021 kehilangan banding ketiganya terhadap putusan pengadilan AS yang memberikan ganti rugi kepada pelanggan yang menyalahkan kanker mereka atas penggunaan obat pembasmi rumput berbasis glifosatnya.

Keputusan IARC juga menghadapi kritik karena memicu peringatan yang tidak perlu akibat zat atau situasi yang sulit dihindari. Ini memiliki empat tingkat klasifikasi yang berbeda - karsinogenik, mungkin karsinogenik, berpeluang karsinogenik dan tidak dapat diklasifikasikan. Levelnya didasarkan pada kekuatan bukti, bukan seberapa berbahaya suatu zat.

Kelompok pertama mencakup zat dari daging olahan hingga asbes, yang semuanya memiliki bukti meyakinkan menunjukkan bahwa zat tersebut menyebabkan kanker, kata IARC.

Bekerja semalaman dan mengonsumsi daging merah berada di kelas "kemungkinan", yang berarti bahwa ada bukti terbatas zat atau situasi ini dapat menyebabkan kanker pada manusia dan bukti yang lebih baik menunjukkan bahwa mereka menyebabkan kanker pada hewan, atau bukti kuat yang menunjukkan bahwa mereka memiliki karakteristik serupa. sebagai karsinogen manusia lainnya.

"Medan elektromagnetik frekuensi radio" yang terkait dengan penggunaan ponsel "mungkin menyebabkan kanker". Seperti aspartam, ini berarti ada bukti terbatas bahwa mereka dapat menyebabkan kanker pada manusia, cukup bukti pada hewan, atau bukti kuat tentang karakteristiknya.

Kelompok terakhir - "tidak dapat diklasifikasikan" - berarti tidak ada cukup bukti.

"IARC bukan badan keamanan pangan dan tinjauan aspartam mereka tidak komprehensif secara ilmiah dan sangat didasarkan pada penelitian yang didiskreditkan secara luas," kata Frances Hunt-Wood, sekretaris jenderal Asosiasi Pemanis Internasional (ISA).

Badan tersebut, yang beranggotakan Mars Wrigley, unit Coca-Cola dan Cargill, mengatakan memiliki "keprihatinan serius dengan tinjauan IARC, yang dapat menyesatkan konsumen".

Direktur eksekutif International Council of Beverages Associations Kate Loatman mengatakan otoritas kesehatan masyarakat harus "sangat prihatin" dengan "pendapat yang bocor", dan juga memperingatkan hal itu "dapat menyesatkan konsumen untuk mengonsumsi lebih banyak gula daripada memilih makanan yang tidak aman dan rendah gula."

Aspartam telah dipelajari secara ekstensif selama bertahun-tahun. Tahun lalu, sebuah studi observasional di Prancis di antara 100.000 orang dewasa menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi pemanis buatan dalam jumlah yang lebih besar – termasuk aspartam – memiliki risiko kanker yang sedikit lebih tinggi.

Ini mengikuti studi dari Institut Ramazzini di Italia pada awal 2000-an, yang melaporkan bahwa beberapa kanker pada tikus terkait dengan aspartam.

Namun, penelitian pertama tidak dapat membuktikan bahwa aspartam menyebabkan peningkatan risiko kanker, dan pertanyaan telah diajukan tentang metodologi penelitian kedua, termasuk oleh EFSA, yang menilainya.

Aspartame diizinkan untuk digunakan secara global oleh regulator yang telah meninjau semua bukti yang tersedia, dan pembuat makanan dan minuman utama selama beberapa dekade mempertahankan penggunaan bahan tersebut. IARC mengatakan telah menilai 1.300 studi dalam tinjauan bulan Juni.

Perubahan resep yang dilakukan raksasa minuman ringan Pepsico baru-baru ini menunjukkan perjuangan industri dalam menyeimbangkan preferensi rasa dengan masalah kesehatan. Pepsico menghapus aspartam dari produk soda pada tahun 2015, mengembalikannya setahun kemudian, hanya untuk menghapusnya lagi pada tahun 2020.

Mencantumkan aspartam sebagai kemungkinan karsinogen dimaksudkan untuk memotivasi lebih banyak penelitian, kata sumber yang dekat dengan IARC, yang akan membantu agensi, konsumen, dan produsen menarik kesimpulan lebih tegas.

Tapi itu juga kemungkinan akan memicu perdebatan sekali lagi tentang peran IARC, serta keamanan pemanis secara lebih umum.

Bulan lalu, WHO menerbitkan pedoman yang menyarankan konsumen untuk tidak menggunakan pemanis non-gula untuk mengontrol berat badan. Pedoman tersebut menyebabkan kehebohan di industri makanan, yang berpendapat bahwa pedoman tersebut dapat membantu konsumen yang ingin mengurangi jumlah gula dalam makanan mereka.

