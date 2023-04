China Kutuk Pertemuan Pemimpin Taiwan dan Ketua DPR AS

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian luar negeri China, Kamis, 6 April 2023, mengutuk pertemuan di California antara pemimpin Taiwan dan Ketua DPR AS sebagai "tindakan kolusi" dan mengatakan akan mempertahankan kedaulatannya, menurut kantor berita Xinhua.

"China dengan tegas menentang dan sangat mengutuk tindakan-tindakan tersebut,” kata juru bicara kementerian luar negeri China, menurut kantor berita negara itu.

"Menanggapi tindakan kolusi yang sangat keliru antara Amerika Serikat dan Taiwan, China akan mengambil langkah tegas dan efektif untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayah."

Ketua DPR AS Kevin McCarthy menjamu Tsai Ing-wen di California, Rabu, menjadi sosok AS paling senior yang bertemu seorang pemimpin Taiwan di tanah AS dalam beberapa dekade dan menekankan perlunya pengiriman senjata ke Taiwan dalam menghadapi ancaman yang kian meningkat dari China.

Sebuah pernyataan yang secara terpisah diterbitkan oleh Komisi Luar Negeri Kongres Rakyat Nasional, Kamis, yang dilansir Xinhua, mengatakan tindakan-tindakan McCarthy “dengan serius melanggar komitmen yang dibuat oleh Amerika Serikat kepada China atas masalah Taiwan.”

China mengklaim Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya, sebuah posisi yang oleh pemerintahan Taipei sangat ditentang. Washington mengubah pengakuan diplomatiknya dari Taiwan ke Beijing pada 1979.

REUTERS

