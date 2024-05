Biden Soal Bentrok Mahasiswa Pro-Palestina: Boleh Protes, Asal Jangan Bikin Kekacauan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Joe Biden akhirnya buka suara mengenai unjuk rasa pro-Palestina yang digelar oleh mahasiswa di kampus-kampus di seluruh AS untuk memprotes serangan di Gaza. Biden mengatakan warga Amerika mempunyai hak untuk berdemonstrasi, namun tidak boleh melakukan kekerasan.

“Ada hak untuk melakukan protes, tapi bukan hak untuk menimbulkan kekacauan,” kata Biden dalam sambutannya di Gedung Putih pada Kamis, 2 Mei 2024.

Presiden dari Partai Demokrat tersebut akhir-akhir ini menghadapi kritik atas cara dia menangani gelombang kerusuhan di kalangan mahasiswa yang melanda negaranya, yang marak disorot di televisi dan media. Hingga saat ini, Biden telah membiarkan para juru bicaranya untuk berkomentar tentang hal tersebut.

Protes-protes pro-Palestina saat ini terjadi ketika Biden kembali mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua dalam pemilihan presiden yang akan digelar pada November 2024. Ia telah berhati-hati dalam mengecam antisemitisme sambil mendukung hak anak muda Amerika untuk melakukan protes, sekaligus mencoba membatasi dampak politik jangka panjang.

Biden mengatakan kedua belah pihak yaitu pro-Palestina dan pro-Israel mempunyai pendapat yang benar, dan bahwa perbedaan pendapat secara damai sangat penting bagi demokrasi, tetapi kekerasan tidak akan ditoleransi.

“Penghancuran properti bukanlah sebuah protes damai. Itu melanggar hukum. Vandalisme, masuk tanpa izin, memecahkan jendela, menutup kampus, memaksa pembatalan kelas dan wisuda - semua ini bukanlah protes damai,” katanya.

Biden mengatakan Amerika Serikat bukanlah negara otoriter yang membungkam kritik, namun “ketertiban harus ditegakkan”.

Ia menambahkan bahwa perbedaan pendapat memang penting dalam demokrasi, namun tidak boleh berujung pada kekacauan atau pengingkaran hak orang lain sehingga mahasiswa tidak bisa menyelesaikan pendidikan semester dan perguruan tinggi.

Ketika ditanya apakah gubernur masing-masing negara bagian perlu memanggil pasukan Garda Nasional untuk memulihkan ketertiban jika perlu, Biden menjawab “tidak”.

Menanggapi pertanyaan wartawan, Biden mengatakan protes-protes kampus ini tidak memaksanya untuk mempertimbangkan kembali kebijakan nasional AS di Timur Tengah.

Para mahasiswa yang berunjuk rasa menyerukan gencatan senjata segera di Gaza yang masih dibombardir Israel sejak Oktober 2023, dan menuntut universitas mereka masing-masing berdivestasi dari perusahaan-perusahaan yang mendukung pemerintah Israel.

Mantan Presiden AS Donald Trump, lawan Biden dari Partai Republik, memuji tindakan polisi New York yang menggerebek gedung Universitas Columbia yang dipenuhi mahasiswa pengunjuk rasa pro-Palestina. Trump menyerukan kepada para pejabat untuk mengambil tindakan tegas demi mengatasi protes besar-besaran di seluruh AS.

REUTERS

