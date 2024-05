10 Negara Terpanas di Dunia, Ada yang Mencapai 48,5 Derajat Celcius

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Suhu udara lebih panas di beberapa negara di dunia dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya letak garis lintang dan ketinggian daratan.

Kawasan yang berada dekat dengan garis khatulistiwa akan menerima lebih banyak paparan sinar matahari.

Sementara di dataran rendah atau semakin dekat dengan permukaan laut, tekanan udara akan semakin tinggi, sehingga menimbulkan suhu panas.

Melansir laman Data Pandas, berikut 10 dari total 190 negara di dunia yang mempunyai rata-rata suhu udara relatif tinggi.

Daftar Negara Terpanas di Dunia

1. Mali

Rata-rata suhu udara di Mali sekitar 28,3 derajat Celcius. Menurut African Perceptions, beberapa wilayah dilanda panas ekstrem hingga 48,5 derajat Celcius, salah satunya di kota Southwestern di Kayes pada Kamis, 4 April 2024. Gelombang panas di negara beribu kota Bamako itu disebabkan oleh fenomena El Nino.

2. Burkina Faso

Burkina Faso mengalami suhu tinggi yang bervariasi, rata-rata sebesar 28,3 derajat Celcius. Tiga zona iklim membagi negara itu dari utara ke selatan.

Zona Sahelian di utara dengan curah hujan kurang dari 600 milimeter per tahun, Sudano-Sahelian di dataran tinggi sabana dengan curah hujan 600-900 milimeter per tahun, dan zona selatan Sudan dengan curah hujan 900-1.200 milimeter per tahun.

Antara 1 April hingga 5 April 2024, World Weather Attribution (WWA) melaporkan melalui Aljazeera bahwa gelombang panas memicu suhu meningkat lebih dari 45 derajat Celcius di Burkina Faso.

Peningkatan suhu dipengaruhi oleh pemanasan global sebesar 1,2 derajat Celcius yang berimbas pada perubahan iklim.

3. Kiribati

Kiribati mempunyai iklim tropis yang panas dan lembab, dengan rata-rata suhu udara 28,2 derajat Celcius.

Suhu udara di negara itu erat kaitannya dengan suhu permukaan laut di lautan sekitarnya. Zona Konvergensi Pasifik Selatan dan Zona Konvergensi Intertropis memengaruhi musim hujan di Kiribati.

4. Djibouti

Djibouti memiliki iklim tropis kering semi-gurun, terkecuali di daerah pegunungan di bagian utara Teluk Tadjourah.

Djibouti sangat terpengaruh oleh pola curah hujan yang tidak teratur dan rendah. Akibatnya, negara itu tercatat mengalami penguapan tinggi sepanjangan tahun dengan rata-rata suhu udara 28 derajat Celcius.

5. Tuvalu

Sebagai salah satu negara terpanas di dunia, Tuvalu mencatatkan rata-rata suhu udara sebesar 28 derajat Celcius.

Negara yang terletak di Samudra Pasifik Selatan dengan luas daratan hanya 26 kilometer persegi itu berada di ketinggian rata-rata dua meter di atas permukaan laut. Sebagai negara kepulauan, kenaikan suhu air laut sangat memengaruhi suhu udara di Tuvalu.

6. Senegal

Iklim di Senegal sangat hangat, dengan rata-rata suhu udara sebesar 27,9 derajat Celcius. Bagian negara yang paling hangat dan memiliki curah hujan tinggi adalah Matam.

Suhu terpanas di Senegal yang pernah diukur dari 1949 hingga Februari 2024 oleh stasiun cuaca Dakar Yoff terjadi pada Mei 2002, yaitu 50,5 derajat Celcius.

7. Mauritania

Iklim di Mauritania kering, panas, dan berangin. Mayoritas wilayah di negara itu menerima curah hujan sangat rendah sepanjang tahun.

Suhu rata-rata bulanan di Mauritania sekitar 27,7 derajat Celcius, dengan musim panas terjadi pada Mei hingga Oktober, serta puncak suhu tertinggi mencapai 33 derajat Celcius pada Juni dan Juli.

8. Maladewa

Maladewa mengalami iklim hangat dan lembab sepanjang tahun. Suhu rata-rata sekitar 27,7 derajat Celcius, dengan periode terpanas pada Maret, April, dan pertengahan Mei.

Tingginya suhu di Maladewa diakibatkan oleh luasnya lautan yang mengelilingi pulau-pulau kecil di negara itu. Adapun suhu tertinggi yang pernah tercatat oleh Kantor Meteorologi Kadhdhoo sebesar 36 derajat Celcius pada 12 September 1991.

9. Palau

Iklim Palau adalah iklim tropis hangat yang khas dengan dua musim berbeda. Musim kemarau terjadi antara Desember dan April, sedangkan musim hujan berlangsung pada April hingga Desember, dengan curah hujan tertinggi pada Juli dan Oktober. Rata-rata suhu udara di Palau sebesar 27,6 derajat Celcius.

10. Benin

Dengan rata-rata suhu udara sebesar 27,6 derajat Celcius, Benin menjadi salah satu negara terpanas di dunia. Bagian terhangat negara itu berada di Alibori dan terdingin di Littoral.

Sebagian besar wilayah di Benin memiliki curah hujan yang rendah, dengan waktu musim kemarau jatuh pada November hingga awal April.

MELYNDA DWI PUSPITA

