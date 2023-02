Top 3 Dunia: Balon Mata-mata China, Objek Terbang Tak Dikenal dan Pembelian 500 Pesawat oleh Air India

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Dunia untuk edisi Sabtu, 11 Februari 2023, memuat dua berita dari Amerika Serikat, yaitu tentang balon mata-mata China dan sebuah objek tak dikenal terbang lagi di langit AS dan sebuah berita tentang pembelian pesawat Boeing dan Airbus oleh maskapai penerbangan Air India.

Berita yang menduduki urutan pertama adalah tentang kronologi balon mata-mata China yang menghebohkan Amerika Serikat, dan negara mana saja yang diintainya.

Di urutan dua, berita tentang satu objek tak dikenal melayang di langit Alaska dan kemudian ditembak jatuh oleh jet tempur AS. Meski belum jelas benda apakah itu, kehebohan tentang balon mata-mata China sebelumnya menjadikannya patut dicurigai.

Berita ketiga adalah tentang Air India yang membeli pesawat-pesawat baru. Tidak tanggung-tanggung, mereka berencana membeli 500 pesawat Boeing dan Airbus untuk memperkuat armada mereka.

Berikut tiga teratas dalam deretan berita dunia:

Kronologi Balon Mata-Mata Cina dan Daftar Negara yang Diintai

Insiden balon udara Cina atau dikenal “balon mata-mata Cina” (Chinese spy balloon) terdeteksi sejak 28 Januari 2023. Konfliknya memuncak pada awal Februari 2023. Balon itu terbang di atas wilayah udara Kanada, Amerika Serikat, hingga sejumlah negara di Amerika Latin.

Menurut Intelijen Amerika Serikat (AS), balon itu adalah bagian dari program “mata-mata” ekstensif yang dijalankan oleh militer Cina. Pada 4 Februari pagi waktu setempat, balon mata-mata Cina tersebut akhirnya ditembak oleh Angkatan Udara AS menggunakan jet tempur F-22 Raptor dan rudal AIM-9 Sidewinder. Sementara itu, Angkatan Laut AS berencana untuk mengambil puing-puing balon yang terjatuh di laut.

Heboh Balon Mata-mata, AS Tembak Jatuh Lagi Objek Tak Dikenal di Langit Alaska

Gedung Putih menyatakan sebuah jet tempur Amerika Serikat menembak jatuh objek tak dikenal yang melayang tinggi di atas Alaska pada Jumat, 10 Februari 2023. Penembakan objek tak dikenal sebesar mobil itu hanya enam hari setelah jatuhnya balon mata-mata Cina yang memicu keretakan diplomatik baru dengan Beijing.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan tidak jelas apa tujuan atau asal benda baru itu. Benda itu ditembak karena melayang sekitar 12 kilometer dan menjadi ancaman bagi penerbangan sipil. "Presiden (Joe Biden) memerintahkan militer untuk menurunkan benda itu," kata Kirby.

Air India Dikabarkan Bakal Beli Total 500 Unit Pesawat Baru ke Boeing dan Airbus

Maskapai Air India mengunci kesepakatan dengan produsen pembuat pesawat asal Prancis Airbus dan pesaingnya Boeing, untuk membeli sekitar 500 pesawat baru senilai lebih dari USD 100 miliar (Rp1.518 triliun). Kontrak pembelian burung besi tersebut dibagi dua sama rata antara Boeing dan Airbus.

Sejumlah sumber di industri penerbangan India mengatakan pada Reuters, kontrak pembelian itu akan menjadi oder pesawat terbanyak yang pernah dilakukan oleh perusahaan penerbangan mana pun di dunia. Pembelian oleh Air India dilakukan di bawah pemiliknya yang baru.

