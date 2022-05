Hari Palang Merah Sedunia, Kisah Henry Dunant Pendiri Palang Merah Internasional

TEMPO.CO, Jenewa -Hari ini 8 Mei diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia dengan tema peringatan tahun 2022 yakni #BeHumanKIND.

Palang Merah Internasional didirikan oleh Jean Henry Dunant atau lebih dikenal dengan Henry Dunant.

Peraih Nobel Perdamaian

Henry Dunant merupakan seorang pengusaha dan aktivis sosial yang lahir di Jenewa, Swiss pada 8 Mei 1828 silam. Atas jasanya menggagas berdirinya Komite Internasional Palang Merah (ICRC) pria yang tumbuh dalam keluarga yang religius ini mendapat Penghargaan Nobel Perdamaian tahun 1901.

Mengutip dari laman resmi International Federation of Red Cross and Red Crescent Society, IFRC.org Henry Dunant mencetuskan ide untuk mengorganisir penduduk setempat untuk membantu orang-orang yang terluka akibat pertempuran di Solferino, Italia. Bahkan Dunant juga membukukan pengalamannya tersebut dalam A Memory of Solferino.

Putra dari pasangan Jean-Jacques Dunant dan Antoinette Dunant-Colladon saat remaja cukup aktif dalam kegiatan keagamaan dan masuk dalam perwakilan Asosiasi Pemuda Kristen, seperti yang dikutip dari laman Nobel Prize.

Sebelum menerbitkan buku yang menceritakan pengalamannya di Solferino, Dunant juga mengemas perjalannya pada buku, seperti Notice sur la Régence de Tunis (An Account of the Regency in Tunis), yang sebagian besar berisi pengamatan perjalanan di tahun 1858 dan pada 1863 ia juga menerbitkan buku mengenai perbudakan orang-orang Mohammedans di Amerika dengan judul L'Esclavage chez les musulmans et aux tats-Unis d'Amérique.

Bangkrut Dibelit Utang

Dalam perjalanan hidupnya sebagai pengusaha Dunant juga mengalami kemunduran. Melansir dari P2K Unkris pada April 1967 bisnisnya di Aljazair, Credit Genevois pailit dan ia terkena skandal dan divonis bersalah oleh pengadilan Dagang Jenewa 17 Agustus tahun setelahnya. Akibatnya, bukan saja bisnisnya yang gulung tikar beberapa pihak yang memiliki tradisi Kalvin meminta Dunant mundur dari Komite Internasional Palang Merah.

Hingga pada 25 Agustus 1868 atau 8 hari setelah divonis bersalah, Dunant mengundurkan diri dari jabatannya dan dikeluarkan secara penuh dari Komite tertanggal 8 September. Tahun 1868 dan setelahnya menjadi tahun yang berat. Tak cukup dikeluarkan dari komite, sebelumnya Dunant kehilangan ibunya pada Februari. Maret tahun 1867 Dunant juga dikeluarkan dari Asosiasi Pemuda Kristen (YMCA).

