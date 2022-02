Amerika Serikat Larang Warganya Bepergian ke Indonesia, Kenapa?

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat memperingatkan warganya agar tidak bepergian ke Indonesia karena masuk travel advisory level 4. Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan yaitu Covid-19 di Indonesia, terorisme dan bencana alam.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat mengeluarkan Level 1 Travel Health Notice Level untuk Indonesia karena COVID-19. Level 1 menunjukkan tingkat COVID-19 yang rendah di negara ini.

Meski masuk ke level 1, pelancong harus menjalani karantina dengan jangka waktu yang lama dan membayar semua biaya. "Anda juga berisiko tertular COVID-19, meski kemungkinan tak memiliki gejala parah karena sudah divaksin lengkap," demikian tulis Travel Advisory Amerika Serikat.

AS juga menuliskan bahwa ada pembatasan akibat Covid-19 yang mempengaruhi masuknya warga negara AS ke Indonesia. Selain itu turis AS juga diminta tak bepergian ke Sulawesi Tengah dan Papua akibat kerusuhan sipil.

"Teroris terus merencanakan kemungkinan serangan di Indonesia tanpa peringatan, menargetkan kantor polisi, tempat ibadah, hotel, bar, klub malam, pasar atau pusat perbelanjaan, dan restoran," tulis Travel Advisory AS.

Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami atau letusan gunung berapi juga dapat mengakibatkan terganggunya transportasi, infrastruktur, sanitasi, dan ketersediaan layanan kesehatan.

"Pemerintah AS memiliki kemampuan terbatas untuk memberikan layanan darurat kepada warga AS di Sulawesi Tengah dan Papua. Sebabnya pegawai pemerintah AS harus mendapatkan izin khusus sebelum bepergian ke daerah tersebut," kata Travel Advisory AS.

Peringatan itu diterbitkan setelah terjadinya kerusuhan di diskotek Double O di Sorong, Papua. Sebanyak 18 orang tewas akibat diskotek yang dibakar massa itu.

