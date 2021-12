Pejabat PBB Tuntut Penyelidikan Pembunuhan 35 Warga Sipil oleh Militer Myanmar

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pejabat senior PBB meminta pihak berwenang Myanmar untuk menyelidiki laporan pembunuhan terhadap sedikitnya 35 warga sipil yang diklaim para aktivis oposisi dilakukan oleh militer Myanmar.

Sekitar 35 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, tewas dan dibakar di tujuh kendaraan oleh tentara junta pada Jumat di dekat desa Moso di Kotapraja Hpruso, Negara Bagian Kayah, menurut Pasukan Pertahanan Nasional Karenni (KNDF), sebuah aliansi kelompok perlawanan bersenjata yang memerangi rezim, surat kabar Myanmar The Irrawaddy melaporkan.

Pembantaian itu terjadi setelah pertempuran selama satu jam antara pasukan junta dan KNDF. Tentara menahan penduduk desa di dekat Moso dan membakar mereka dengan tujuh kendaraan dan lima sepeda motor, menurut KNDF, yang dibentuk setelah kudeta untuk melawan kekuasaan militer.

Empat anggota Front Pembebasan Rakyat Kebangsaan Karenni diikat dan ditembak di kepala saat mereka bernegosiasi dengan pasukan junta untuk pembebasan 35 warga sipil, menurut kelompok etnis bersenjata.

Dua anggota kelompok kemanusiaan internasional Save the Children terjebak dalam insiden itu dan hilang.

Save the Children mengonfirmasi bahwa kendaraan staf diserang dan terbakar.

Junta militer yang berkuasa belum mengomentari pembunuhan di dekat desa Mo So di Negara Bagian Kayah pada Jumat dan juru bicara junta Zaw Min Tun belum memberikan komentar.

Outrage mounts as photos emerge of a Myanmar massacre: "The photos showed the charred bodies of over 30 people in three burned-out vehicles who were reportedly shot by government troops as they were fleeing combat." https://t.co/AmzHyLby4G pic.twitter.com/vGYSvcXVgj