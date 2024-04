Siprus Lanjutkan Bantuan Pangan ke Gaza Via Laut Pasca-Pembunuhan Relawan WCK

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengiriman bantuan pangan ke Gaza dari Siprus melalui jalur laut dilanjutkan pada Jumat malam, kata sumber Siprus. Sebuah kapal dilaporkan membawa makanan ke daerah kantong Palestina yang terkepung setelah jeda setelah pembunuhan tujuh relawan oleh Israel.

Sebuah kapal kargo kecil meninggalkan pelabuhan Larnaca pada Jumat malam dengan bantuan yang disumbangkan oleh Uni Emirat Arab, kata sumber Siprus.

Badan amal World Central Kitchen (WCK) menghentikan bantuan di wilayah tersebut setelah serangan Israel yang menewaskan relawan dari berbagai negara awal April. Hal ini menghentikan pengiriman langsung dari Siprus ke Gaza.

Serangan brutal enam bulan Israel di Gaza, sebagai respons terhadap serangan Hamas di Israel selatan, telah menewaskan lebih dari 34.300 orang, kata otoritas kesehatan Palestina. Hal ini menyebabkan bencana kemanusiaan bagi lebih dari 2 juta penduduk di wilayah kantong tersebut.

Amerika Serikat dilaporkan memulai pembangunan dermaga terapung di pantai Mediterania Gaza yang memungkinkan pengiriman bantuan disaring terlebih dahulu di Siprus dengan pengawasan Israel. Namun, begitu bantuan tersebut mencapai Gaza, bantuan tersebut masih harus melewati pos pemeriksaan Israel di darat.

Bantuan pangan yang sangat dibutuhkan warga sipil Palestina melalui jalur laut masih menjadi rencana rumit karena keamanan dan cara bantuan akan disalurkan.

“Saya dapat memastikan bahwa kapal militer AS, termasuk USNS Benavidez, telah mulai membangun tahap awal dermaga sementara dan jalan lintas di laut,” kata juru bicara Pentagon Mayjen Patrick Ryder kepada wartawan pada Kamis.

Sekitar 1.000 tentara AS akan mendukung upaya militer tersebut, termasuk di sel koordinasi di Siprus dan Israel. Presiden AS Joe Biden memerintahkan pasukan untuk tidak menginjakkan kaki di pantai Gaza. Pihak ketiga akan mengemudikan truk menyusuri dermaga menuju pantai.

Kekhawatiran mengenai risiko pasukan Amerika terjebak dalam konflik tersebut semakin ditekankan pada Kamis ketika muncul berita tentang serangan mortir di dekat daerah di mana dermaga tersebut akan dibangun. Tidak ada pasukan AS yang hadir, namun tim PBB yang memeriksa lokasi tersebut terpaksa berlindung.

Dalam sebuah pernyataan, militer Israel mengklaim akan memberikan dukungan keamanan dan logistik untuk dermaga tersebut. Brigade militer Israel, yang mencakup ribuan tentara, bersama dengan kapal Angkatan Laut dan angkatan udara Israel, akan bekerja untuk melindungi pasukan AS yang sedang menyiapkan kapal. dermaga.

Seorang pejabat senior militer AS mengatakan kepada wartawan bahwa AS berada di jalur yang tepat untuk mulai mengirimkan bantuan menggunakan pelabuhan dan dermaga baru pada awal Mei. Pejabat tersebut mengatakan pengiriman melalui jalur laut pada awalnya akan berjumlah sekitar 90 truk per hari dan dapat dengan cepat meningkat menjadi sekitar 150 truk setiap hari.

Kelompok-kelompok bantuan mengatakan mempunyai kekhawatiran mengenai keselamatan mereka dan keraguan mengenai bagaimana pasukan Israel akan menangani keamanan.

Sonali Korde, pejabat Badan Pembangunan Internasional AS, mengatakan kepada Associated Press (AP) bahwa perjanjian penting mengenai keamanan dan penanganan pengiriman bantuan masih dinegosiasikan. Hal ini termasuk bagaimana pasukan Israel akan beroperasi di Gaza untuk memastikan bahwa pekerja bantuan tidak dirugikan.

Kelompok-kelompok bantuan terguncang oleh kematian tujuh pekerja World Central Kitchen dalam serangan udara Israel pada 1 April. Serangan itu terjadi ketika mereka melakukan perjalanan dengan kendaraan yang ditandai dengan jelas dalam misi pengiriman yang disahkan oleh Israel.

Program Pangan Dunia PBB telah setuju untuk memimpin upaya pengiriman bantuan, namun wakil direktur eksekutifnya mengatakan pada Kamis bahwa kelompok tersebut harus dapat beroperasi dengan cara yang aman dan terjamin.

Seorang pejabat PBB mengatakan pelabuhan itu kemungkinan akan memiliki tiga zona – satu zona yang dikuasai Israel di mana bantuan dari dermaga diturunkan, zona lain di mana bantuan akan ditransfer, dan zona ketiga di mana pengemudi Palestina yang dikontrak oleh PBB akan menunggu untuk mengambil bantuan sebelum membawanya ke titik distribusi.

Seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan bantuan yang datang dari dermaga harus melewati pos pemeriksaan Israel di darat. Padahal bantuan tersebut telah diperiksa oleh Israel di Siprus sebelum dikirim ke Gaza. Israel ingin mencegah bantuan apa pun yang diberikan kepada pejuang Hamas yang akan meningkatkan upaya perang mereka.

Pembangunan pelabuhan baru di Jalur Gaza tampaknya berjalan cepat selama dua minggu terakhir, menurut citra satelit yang dianalisis oleh AP.

Pelabuhan tersebut terletak tepat di barat daya Kota Gaza, sedikit di utara jalan yang membelah Gaza yang dibangun militer Israel selama pertempuran. Daerah tersebut pernah menjadi wilayah terpadat di wilayah tersebut, sebelum serangan darat Israel dilancarkan, mendorong lebih dari 1 juta orang ke selatan menuju Kota Rafah di perbatasan Mesir.

Biden mengumumkan dermaga tersebut pada Maret ketika para pejabat bantuan memohon kepada Israel untuk memudahkan akses pasokan bantuan ke Gaza melalui jalur darat.

