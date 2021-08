Dari Lembah Panjshir, Amrullah Saleh Bentuk Front Perlawanan Anti-Taliban

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Afganistan Pertama, Amrullah Saleh, mendeklarasikan diri sebagai Presiden Afganistan sementara yang sah dan mengumumkan perlawanan terhadap Taliban dari Lembah Panjshir.

Pada 15 Agustus, saat Taliban memasuki Kabul, Wakil Presiden Afganistan Amrullah Saleh menulis di Twitter, "Saya tidak akan pernah, dan dalam keadaan apa pun, tunduk pada teroris Taliban. Saya tidak akan pernah mengkhianati jiwa dan warisan pahlawan saya Ahmad Shah Masoud, sang komandan, legenda dan pembimbing."

"Saya tidak akan mengecewakan jutaan orang yang mendengarkan saya. Saya tidak akan pernah berada di bawah satu atap dengan Taliban. TIDAK PERNAH," cuit Saleh, dilaporkan Reuters, 18 Agustus 2021.

Amrullah Saleh, seorang politisi dan mantan kepala mata-mata Afganistan yang selamat dari beberapa upaya pembunuhan, mengklaim bahwa dia adalah penguasa sah Afganistan dalam sebuah unggahan Twitter pada hari Selasa, France24 melaporkan.

Amrullah Saleh mengatakan menurut Konstitusi Republik Islam Afganistan, jika Presiden tidak ada, melarikan diri atau meninggal, Wakil Presiden Pertama akan menjadi pelaksana tugas Presiden.

"Saya berada di dalam negeri dan saya secara sah dan sah bertanggung jawab atas posisi/ketua ini. Saya berkonsultasi dengan semua pemimpin negara untuk memperkuat posisi ini," kata Saleh di Twitter, dikutip dari The Print.

