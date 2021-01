Donald Trump Tinggalkan Washington Diiringi Lagu My Way Frank Sinatra

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Donald Trump meninggalkan Gedung Putih pada Rabu setelah empat tahun kepresidenan yang penuh gejolak, beberapa jam sebelum pelantikan Joe Biden.

Joe Biden, seorang Demokrat berusia 78 tahun, akan menjadi presiden AS tertua dalam sejarah pada upacara pelantikan berskala kecil di Washington, baik karena virus corona maupun masalah keamanan setelah serangan 6 Januari di Capitol AS.

Dikutip dari Reuters, 20 Januari 2021, Trump meninggalkan Gedung Putih bersama istrinya Melania tepat setelah pukul 8 pagi waktu Washington dan pergi dengan helikopter ke acara pelepasan di Pangkalan Angkatan Udara Gabungan Andrews, di mana dia berjanji kepada para pendukung akan kembali di lain kesempatan dan memuji pemerintahannya, sebelum terbang ke Florida.

"Kami akan kembali," kata Trump kepada kerumunan pendukung yang berkumpul untuk melihatnya pergi di Pangkalan Udara Andrews. "Jadi semoga hidup kalian bahagia. Kami akan menemui kalian segera."

Saat Air Force One lepas landas untuk terakhir kalinya dengan Trump di dalamnya, "My Way" yang dinyanyikan Frank Sinatra dimainkan saat lepas landas, CNN melaporkan.

Dia meninggalkan Wahsington yang dipenuhi pasukan Garda Nasional yang dimaksudkan untuk mencegah terulangnya kerusuhan para pendukungnya.

Presiden Donald Trump dan ibu negara Melania Trump naik pesawat dari Pangkalan Gabungan Andrews untuk terbang ke Florida, Washington, AS, 20 Januari 2021. [REUTERS / Carlos Barria]

Tokoh Partai Republik terkemuka, termasuk Wakil Presiden Mike Pence, tidak ada di sana untuk melihatnya pergi. Tak lama setelah Trump menyelesaikan pidatonya, Joe Biden meninggalkan wisma presiden di Washington dalam perjalanan ke gereja, di mana dia bergabung dengan pemimpin Senat Republik Mitch McConnell dan pemimpin Partai Republik di DPR Kevin McCarthy.

Dengan hanya sejumlah kecil peserta yang hadir, Joe Biden akan mengambil sumpah jabatan di hadapan Hakim Agung AS John Roberts tepat setelah tengah hari, meletakkan tangannya di atas Alkitab yang telah ada di keluarga Biden selama lebih dari satu abad.

Trump melanggar salah satu tradisi peralihan kekuasaan presiden Amerika Serikat: menjamu presiden baru di Gedung Putih dan menolak menghadiri pelantikan.

Penolakannya untuk menghadiri pelantikan penggantinya dengan lebih dari satu setengah abad tradisi politik, dipandang sebagai cara untuk menegaskan transfer kekuasaan secara damai.

Namun, seperti tradisi presiden AS yang akan keluar Gedung Putih, Trump meninggalkan catatan untuk Joe Biden di Oval Office, menurut seorang pejabat Gedung Putih, meskipun belum diketahui apa yang dikatakannya dalam catatan tersebut.

Wakil Biden, Kamala Harris, putri imigran dari Jamaika dan India, akan menjadi orang kulit hitam pertama, perempuan pertama dan Amerika keturunan Asia pertama yang menjabat sebagai wakil presiden setelah dia dilantik oleh Hakim Mahkamah Agung AS Sonia Sotomayor.

Gedung Capitol A.S. dipersiapkan untuk upacara pelantikan Presiden terpilih Joe Biden saat ribuan bendera AS ditempatkan di atas tanah halaman National Mall, di Washington, A.S., 18 Januari 2021. Joe Raedle/Pool via REUTERS

Upacara akan berlangsung di depan Capitol AS yang dijaga ketat, di mana gerombolan pendukung Trump menyerbu gedung dua minggu lalu, didorong oleh klaim palsu bahwa pemilu 3 November dicurangi.

Kekerasan tersebut mendorong Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dikendalikan Demokrat untuk memakzulkan Trump minggu lalu untuk kedua kalinya, menjadikannya presiden AS pertama yang dimakzulkan dua kali.

Ribuan pasukan Garda Nasional dipanggil ke Washington setelah serangan di Capitol, yang menewaskan lima orang dan memaksa anggota parlemen bersembunyi.

Sebagai pengganti hadirin kerumunan selama upacara pelantikan Biden, National Mall akan ditutupi oleh hampir 200.000 bendera dan 56 pilar cahaya yang dimaksudkan untuk mewakili orang-orang dari negara bagian dan teritori AS.

Baca juga: Hari Pertama Dilantik Sebagai Presiden Amerika, Ini 6 Agenda Kegiatan Joe Biden

Biden, yang telah bersumpah untuk "memulihkan jiwa Amerika", akan menyerukan pidato pengukuhannya untuk persatuan Amerika pada saat krisis, menurut para penasihat.

Dia juga akan membuang sedikit waktu untuk mencoba membalik halaman tentang era Trump, kata para penasihat, menandatangani serangkaian 15 tindakan eksekutif pada hari pertamanya menjabat tentang berbagai masalah, mulai dari pandemi hingga ekonomi hingga perubahan iklim.

Perintah eksekutif tersebut akan mencakup mandat penggunaan masker di properti federal, bergabung kembali dengan perjanjian iklim Paris, dan mengakhiri larangan perjalanan Trump di beberapa negara mayoritas Muslim.

Mike Pence, mantan Presiden AS George W. Bush, Barack Obama dan Bill Clinton, serta McCarthy dan McConnell diperkirakan akan menghadiri upacara pelantikan.

Trump, yang semakin terisolasi di hari-hari memudarnya masa jabatannya, masih belum secara resmi mengakui kekalahan di pemilu AS.

Dalam sambutan terakhirnya sebagai presiden pada hari Rabu, Trump menyebutkan keberhasilannya, termasuk "keajaiban medis" yang menghasilkan vaksin virus corona dalam waktu kurang dari setahun, dan mengatakan menjabat sebagai presiden adalah kehormatan terbesarnya, serta memuji pencapaian kebijakan luar negerinya. Donald Trump tidak menyebut nama Joe Biden dalam pidato perpisahannya.

REUTERS | CNN

Sumber:

https://www.reuters.com/article/us-usa-biden-inauguration/trump-leaves-white-house-ahead-of-bidens-inauguration-idUSKBN29P0HG

https://edition.cnn.com/2021/01/20/politics/donald-trump-leaves-white-house/index.html