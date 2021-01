Hari Pertama Dilantik Sebagai Presiden Amerika, Ini 6 Agenda Kegiatan Joe Biden

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Terpilih Joe Biden akan dilantik sebagai Presiden Amerika ke-46 pada hari ini, pukul 11:30 waktu setempat. Namun, bukan itu saja agenda kegiatan mereka hari ini. Joe Biden dan wakilnya, Kamala Harris, juga memiliki sejumlah kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas baru mereka.

Berikut agenda kegiatan Joe Biden dan Kamala Harris yang dikumpulkan Tempo dari berbagai sumber, Rabu, 20 Januari 2021:







1. Pukul 08.45, Ibadah Gereja

Sebelum berangkat ke US Capitol untuk menjalani proses pelantikan sebagai Presiden Amerika dan Wakil Presiden Amerika, Joe Biden serta Kamala Harris akan berdoa di gereja terlebih dahulu. Menurut laporan CNN, gereja yang akan mereka kunjungi adalah Katedral St Matthew The Apostle.



2. Pukul 11.30, Pelantikan

Sesuai konstitusi yang berlaku, Joe Biden dan Kamala Harris wajib menjalani pelantikan di US Capitol. Karena situasi pandemi COVID-19 dan kerusuhan US Capitol dua pekan lalu, pelantikan akan digelar dengan penjagaan 25 ribu personil Garda Nasional dan menerapkan aturan jarak sosial. Adapun Joe Biden dikabarkan akan membacakan pidato soal persatuan Amerika untuk merespon polarisasi yang terjadi pasca pemilu presiden.

Warga Amerika diimbau untuk tidak hadir dalam pelantikan ini demi alasan keamanan. Sebagai gantinya, pelantikan akan ditayangkan dalam berbagai platform, baik di televisi maupun di media sosial.



Gedung Capitol A.S. dipersiapkan untuk upacara pelantikan Presiden terpilih Joe Biden saat ribuan bendera AS ditempatkan di halaman National Mall, di Washington, A.S., 18 Januari 2021. Joe Raedle/Pool via REUTERS



3. Pukul 14.25, Ziarah

Setelah pelantikan usai, Joe Biden dan Kamala Harris diagendakan berkunjung ke Taman Makam Nasional Arlington di Virginia. Di sana, mereka akan berkabung untuk prajurit-prajurit Amerika yang tewas dalam tugas.



4. Pukul 17.15, Perintah Eksekutif

Beberapa hari sebelum dilantik, Joe Biden sudah menegaskan bahwa dirinya akan meneken sejumlah perintah eksekutif baru untuk menganulir perintah-perintah eksekutif inkumben Presiden Donald Trump. Beberapa di antaranya berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19, lingkungan hidup, serta imigrasi.



5. Pukul 17.45, Pelantikan Pejabat Pemerintah

Setelah menekan perintah-perintah eksekutif Presiden Amerika, agenda Joe Biden selanjutnya adalah melantik orang-orang yang akan mengisi perangkat pemerintahannya. Agar taat protokol kesehatan, pelantikan akan digelar secara virtual.



6. Pukul 20.48, Perayaan Pemerintahan Baru

Agenda kegiatan terakhir Joe Biden di hari pelantikannya adalah merayakan pergantian pemerintahan. Seperti diberitakan sebelumnya, perayaan bertema Celebrating America ini akan bersifat virtual.

ISTMAN MP | CNN

https://edition.cnn.com/politics/live-news/biden-harris-inauguration-day-2021/index.html