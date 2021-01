10 Bayi Tewas Dalam Kebakaran Besar di RS India

TEMPO.CO, Jakarta - Sepuluh bayi meninggal dunia dalam bencana kebakaran di Rumah Sakit Bhandara, Maharashtra, India. Menurut keterangan dari pejabat rumah sakit terkait, kesepuluh korban tersebut berasal dari total 17 bayi yang dilahirkan di hari terjadinya kebakaran.

"Ketujuh bayi lainnya berhasil diselamatkan dari ruang perawatan," ujar juru bicara Rumah Sakit Bhandara, Pramod Khandate, dikutip dari kantor berita Reuters, Sabtu, 9 Januari 2021

Kronologi kebakaran bermula pada Sabtu dini hari tadi. Seorang perawat yang tengah bertugas jaga mendapati asap mengepul dari ruangan Neonatal di mana bayi-bayi yang baru saja dilahirkan dirawat. Ketika dicek, ternyata api sudah berkobar di sana.

Staf terkait kemudian meminta bantuan staf lainnya untuk memadamkan kebakaran yang terjadi. Namun, suplai oksigen yang konsisten di sana membuat kebakaran terus membesar dan asap tebal menyulitkan mereka untuk menyelamatkan bayi-bayi yang dirawat di sana.

Pada akhirnya, hanya tujuh bayi yang berhasil diselamatkan ketika api padam jam 2 pagi waktu setempat. Khandate berkata, mereka tengah dirawat di ruang perawatan lainnya untuk memastikan ketujuhnya bertahan hidup. Ia menambahkan, pasien-pasien yang dirawat di dekat lokasi kebakaran juga telah dipindahkan ke ruangan lain.

Hingga berita ini ditulis, apa penyebab kebakaran belum diketahui. Proses investigasi, kata Khandate, sedang berjalan. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan oleh gangguan listrik.

Heart-wrenching tragedy in Bhandara, Maharashtra, where we have lost precious young lives. My thoughts are with all the bereaved families. I hope the injured recover as early as possible.