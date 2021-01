Laki-laki di India Menikahi 2 Perempuan Sekaligus

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah pernikahan yang tak lazim terjadi di desa Bastar, Chhattisgarh, India pada 3 Januari 2021. Pasalnya, mempelai laki-laki menikahi dua perempuan sekaligus.

Dua perempuan yang dinikahi saat bersamaan tersebut adalah Hasina, 19 tahun dan Sundari, 21 tahun. Sedangkan mempelai laki-lakinya adalah Chandu Maurya. Mereka menikah dalam satu sesi pernikahan bersamaan.

“Saya menyukai keduanya dan mereka juga menyukai saya. Kami menikah suka-sama-suka di hadapan penduduk desa. Namun, salah satu keluarga mempelai perempuan tidak datang ke acara pernikahan kami,” kata Chandu.

Chhattisgarh: A man married two women at the same time in Bastar on January 3

"I married both of the women with their consent. The ceremony took place in front of all the villagers," he said. (07.01) pic.twitter.com/gd0SsAM1Lo