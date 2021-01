Kicau Kemenangan Obama Terpopuler Sepanjang Masa

TEMPO.CO, CHICAGO - Kicauan kemenangan Presiden Barack Obama, yang ditulis dalam akun @barackobama, ternyata berhasil memecahkan rekor. Menurut situs theatlantic.com, kicauan @barackobama pada pukul 11.17 WIB menjadi tweet terpopuler sepanjang masa. Presiden ke-44 itu menulis, "Four more years", beserta foto yang menggambarkan ia sedang memeluk Michelle Obama.

Sebab, hanya dalam waktu satu jam sudah ada 374 ribu orang yang ikut me-retweet kicauan ini. Tak hanya kicauan kemenangan hasil hitung cepat saja yang menjadi terpopuler. Ketika Obama menulis kicauan tentang proses hitung cepat pun, ternyata banyak juga yang me-retweet. Ia menulis status, "This happened because of you. Thank you" (semua ini terjadi karena kalian, terima kasih).

Kicauan Obama tersebut berhasil mengalahkan idola jutaan gadis muda, Justin Bieber. Justin Bieber melalui akun @justinbieber sebelumnya pemegang rekor kicauan terpopuler. Peristiwa itu terjadi ketika pria asal Kanada ini menulis status, "RIP Avalanna. I love you", pada 27 September 2012, yang mendapat 223 ribu.

Kemenangan ini menunjukkan bahwa Obama tak hanya populer di dunia nyata. Di jejaring sosial pun, ia adalah pemenang. Tentunya kemenangan itu akan lebih lengkap malam nanti, ketika hasil hitung cepat sudah benar-benar rampung.

Sementara itu, hingga pukul 13.00 WIB, hasil hitung cepat menunjukkan bahwa Obama memenangi 303 suara dari mayoritas 50 negara bagian yang ada. Adapun mantan Gubernur Massachusettes, Mitt Romney, mengantongi 206 suara electoral vote.

DIANING SARI

