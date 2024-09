Australia Luncurkan #AussieBanget Corner di Universitas Sebelas Maret

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kedutaan Besar Australia di Indonesia dan Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) meluncurkan #AussieBanget Corner di Surakarta, Jawa Tengah pada 5 September 2024. Acara ini sekaligus merayakan 75 tahun hubungan diplomatik antara Australia dan Indonesia.

“Pendidikan telah lama menjadi landasan hubungan Australia-Indonesia, kami bangga dapat menghadirkan #AussieBanget Corner di UNS. Peluncuran #AussieBanger Corner hari ini menggarisbawahi komitmen berkelanjutan kita untuk membina kerja sama pendidikan dan memperingati tonggak penting diplomatik ini,” kata Konsul-Jenderal Interim Australia di Surabaya, Steve Scott.

Wakil Rektor UNS, Irwan Trinugroho mengatakan pihaknya menyambut positif UNS mendapat kesempatan menjadi tuan rumah #AussieBanget Corner. Prakarsa ini akan memperkuat tujuan pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi para mahasiswa dan memberi mereka kesempatan belajar yang lebih luas, khususnya ke Australia.

Terletak di perpustakaan utama UNS, #AussieBanget Corner diharapkan menjadi sumber daya penting bagi komunitas universitas. Tempat ini akan menawarkan wawasan berharga tentang Australia sekaligus memberikan informasi penting tentang belajar di Australia termasuk mengenai program beasiswa Australia Awards.

Sebelumnya pada Agustus 2024, Kedutaan Besar Australia di Indonesia dan Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, juga meluncurkan #AussieBanget Corner (ABC) di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Jawa Tengah. Acara ini diresmikan Rektor UNDIP Suharnomo.

Baca juga: Polda Jateng Analisis Hasil Investigasi Kemenkes soal Mahasiswa PPDS Undip di RS Kariadi Diduga Akibat Perundungan

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Suharnomo menilai #AussieBanget Corner (ABC) di Semarang memperluas kesempatan bagi mahasiswa dan dosen Undip untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang Australia melalui kemitraan dengan 12 institusi pendidikan tinggi terkemuka di Australia, termasuk University of Queensland, University of New South Wales, Flinders University, Griffith University, dan University of Adelaide.

Pilihan editor: BPJS Kesehatan Raih Dua Penghargaan di Asian Technology Excellence Awards 2024

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini