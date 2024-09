Eks Ajudan Gubernur New York Dituduh Jadi Agen Rahasia Cina

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat menangkap Linda Sun, seorang mantan ajudan Gubernur New York Kathy Hochul pada Selasa, 3 September 2024. Ia didakwa bertindak sebagai agen rahasia Cina, menurut jaksa federal di Brooklyn.

Linda Sun pernah menjabat sebagai wakil kepala staf untuk Kathy Hochul selama satu tahun. Perempuan berusia 41 tahun itu juga dituduh melakukan penipuan visa, penyelundupan orang asing, dan konspirasi pencucian uang.

Diduga bahwa saat bekerja di pemerintahan negara bagian, Sun menghalangi perwakilan pemerintah Taiwan untuk bertemu pejabat dan berupaya mengatur kunjungan pejabat tinggi negara bagian New York ke Cina.

"Sebagai imbalan atas tindakan ini dan tindakan lainnya, Sun menerima manfaat ekonomi dan manfaat lainnya yang substansial dari perwakilan pemerintah Cina dan Partai Komunis Cina," kata Kantor Kejaksaan AS dalam siaran pers.

Suaminya, Chris Hu, juga telah ditangkap. Jaksa penuntut mengatakan pemerintah Cina memfasilitasi transaksi bernilai jutaan dolar untuk Hu, yang menjalankan kegiatan bisnis di Cina.

Jaksa menambahkan, Sun juga menerima beberapa hadiah, termasuk bebek asin ala Nanjing yang disiapkan oleh koki pejabat pemerintah Cina. Linda Sun dan Chris Hu mencuci hasil skema mereka untuk membeli properti senilai US$ 4,1 juta di New York, kondominium senilai US$ 2,1 juta di Hawaii, dan berbagai mobil mewah, termasuk Ferrari 2024, kata Kantor Kejaksaan AS.

NDTV | REUTERS

