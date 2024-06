12 Negara dengan Biaya Hidup Termahal, Ada Swiss hingga Singapura

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mengetahui indeks biaya hidup di suatu negara adalah hal yang penting untuk dilakukan jika Anda merencanakan pindah ke negara lain atau sekadar ingin berwisata.

Biaya hidup satu negara dengan negara lainnya pasti berbeda. Namun, terdapat beberapa negara dengan biaya hidup termahal di dunia yang membutuhkan uang hingga puluhan juta per bulannya untuk tinggal di sana.

Hal ini dipengaruhi oleh biaya sewa properti yang mahal, biaya makanan, transportasi, pajak, dan faktor lainnya yang memicu tingginya biaya hidup.

Berikut ini daftar 12 negara dengan biaya hidup termahal di dunia.

Negara dengan Biaya Hidup Termahal

Ada 12 negara di dunia dengan indeks biaya hidup termahal 2024 versi Numbeo yang diukur berdasarkan indeks sewa rumah, makanan, transportasi, restoran, dan utilitas.

1. Bermuda

Bermuda merupakan negara yang terletak di sebelah timur Carolina Utara dan termasuk negara kepulauan yang memiliki tujuh pulau utama dengan banyak pulau kecil lainnya.

Untuk tinggal di negara tersebut, Anda membutuhkan biaya hidup sekitar US$ 1.982,99 atau jika dirupiahkan sekitar Rp31 juta per bulannya, belum termasuk sewa rumah. Skor indeks biaya hidup di Bermuda merupakan yang tertinggi di dunia yakni mencapai 113.6.

2. Swiss

Negara berikutnya dengan biaya hidup termahal adalah Swiss. Perkiraan biaya hidup per orang untuk tinggal di negara yang terletak di jantung Eropa tersebut adalah sekitar 1.200-1.700 Euro atau setara dengan Rp20-29 juta per bulannya.

Tak heran jika Swiss mencatatkan indeks biaya hidup sebesar 112.2, hanya berbeda sedikit dari negara Bermuda.

3. Kepulauan Cayman

Kepulauan Cayman adalah salah satu negara di dunia yang terkenal dengan keindahan alamnya.

Namun, jika ingin berkunjung atau tinggal di sana, Anda harus mengetahui bahwa perkiraan biaya hidup per orang di Kepulauan Cayman adalah US$ 1.200 atau Rp19 jutaan per bulannya.

Negara yang terletak di seberang laut Britania Raya ini memiliki indeks biaya hidup 2024 sebesar 117.7.

4. Kepulauan Virgin

Kepulauan Virgin termasuk dalam wilayah luar negeri Inggris yang terletak di timur laut Karibia.

Perkiraan biaya hidup di Kepulauan Virgin per orang yakni sekitar US$ 2.200-3.000 atau Rp 34-57 juta, sudah termasuk transportasi, sewa tempat tinggal, makanan dan biaya lainnya. Skor Indeks biaya hidup di negara ini sebesar 102,6.

5. Bahama

Bahama merupakan negara kepulauan dengan hampir 700 pulau karang. Untuk tinggal menetap atau tinggal sementara di sana, Anda harus menyiapkan budget sekitar US$ 1.426 atau Rp22 juta perbulannya, belum termasuk sewa tempat tinggal.

Bahama masuk dalam daftar negara dengan biaya hidup termasuk dengan indeks biaya hidup mencapai 88.5.

6. Islandia

Selanjutnya di posisi enam ada negara Islandia dengan indeks biaya hidup sebesar 65.6 per bulannya.

Perkiraan biaya hidup perbulannya cukup mahal, yakni US$ 1.287,9 atau Rp20 juta rupiah. Namun, angka ini sebanding dengan fasilitas kesehatan dan pendidikannya.

7. Singapura

Beralih ke Benua Asia, ada negara tetangga Indonesia, yakni Singapura. Negara maju di kawasan Asia Tenggara ini mencatatkan indeks biaya hidup sebesar 81.9.

Perkiraan biaya hidup di Singapura untuk per orang adalah US$ 1.132,7 atau Rp18 juta per bulannya, belum termasuk sewa tempat tinggal.

8. Barbados

Barbados adalah negara kepulauan yang terletak di perbatasan laut Karibia dan Samudra Atlantik.

Biaya hidup di negara ini cukup mahal, yakni sekitar US$ 1.177,4 atau setara dengan Rp18 juta per bulannya, belum termasuk biaya sewa rumah. Indeks biaya hidup Barbados hanya berbeda sedikit dengan Singapura, yakni 79.4.

9. Norwegia

Selanjutnya, ada negara Norwegia yang terkenal dengan keindahan dan kemakmurannya. Untuk merasakan hal tersebut, setiap individu di Norwegia harus menyiapkan uang setidaknya US$ 1.195,2 atau Rp18 juta perbulannya. Adapun indeks biaya hidup negara tersebut sebesar 79.2.

10. Denmark

Denmark terletak di bagian Eropa Utara dan bertetangga dengan Norwegia. Sama dengan negara tetangganya, biaya hidup di negara ini juga mahal, yakni sekitar US$ 1.171,3 atau jika dirupiahkan dengan setara dengan Rp18 juta perbulannya. Hal ini dibarengi dengan indeks biaya hidupnya yang cukup tinggi, yakni 75.2.

11. Jersey

Jersey adalah satu satu negara kepulauan yang terletak di Selat Inggris, antara Britania Raya dan daratan Eropa.

Negara yang juga terkenal dengan keindahan alamnya ini, memiliki skor indeks biaya hidup yang cukup tinggi, yakni 74.3.

12. Amerika Serikat

Satu lagi negara yang masuk dalam daftar 12 negara dengan biaya hidup termahal, yakni Amerika Serikat.

Negara adikuasa dengan kekuatan ekonomi yang kuat karena dengan disokong perindustrian yang unggul ini memiliki indeks biaya hidup sebesar 72.9.

Demikianlah informasi mengenai 12 daftar negara termahal di dunia. Semoga bermanfaat, ya.

AULIA ULVA

