5 Tempat Terbaik untuk Tinggal di Amerika bagi Pelajar

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi Anda yang sedang merencanakan kuliah di Amerika, maka harus tahu tempat terbaik untuk tinggal di Amerika, khususnya bagi pelajar.

Amerika Serikat adalah salah satu negara tujuan bagi pelajar internasional yang ingin melanjutkan pendidikan.

Negara ini menawarkan berbagai universitas ternama, fasilitas pendidikan yang bagus, serta lingkungan yang mendukung perkembangan akademis.

Untuk memaksimalkan pengalaman studi, Anda harus cermat dalam memilih tempat tinggal di sana.

Berikut ini adalah 5 kota yang direkomendasikan untuk pelajar internasional yang layak untuk ditinggali. Simak ya.

Rekomendasi Tempat Tinggal untuk Pelajar

Menurut QS World Best Studies City 2024, 5 kota ini layak ditinggali pelajar. Berikut ini informasinya untuk Anda.

1. Boston, Massachusetts

Rekomendasi kota pertama adalah Boston City. Kota ini memang dikenal sebagai kota pendidikan karena di sana berdiri perguruan tinggi terbaik Amerika bahkan dunia, yakni Harvard, Massachusetts Institute of Technology, Boston University, dan Boston College.

Tak heran, jika di Boston Anda akan dikelilingi sesama pelajar dan akademisi dari berbagai negara.

Lingkungan akademis yang kaya tersebut dapat menjadi salah satu kesempatan bagi Anda untuk berjejaring dan berkolaborasi dengan akademisi dari seluruh dunia.

Kelebihan lainnya adalah kota ini memiliki sistem transportasi yang efisien sehingga memudahkan mobilitas mahasiswa.

Namun, satu hal yang perlu dicatat bahwa biaya hidup di Boston lumayan tinggi. Tapi jangan khawatir karena beberapa universitas juga menyediakan asrama yang bisa membantu meringankan biaya hidup.

2. New York

Rekomendasi selanjutnya adalah New York. Kota ini menduduki peringkat 19 dunia sebagai kota terbaik untuk pelajar pada tahun 2019 lalu.

Di New York terdapat beberapa universitas terbaik seperti Columbia University, New York University, and Fordham University.

Universitas-universitas di New York menawarkan berbagai program studi yang beragam dan fasilitas pendidikan yang bagus, sehingga mahasiswa dapat menikmati akses perpustakaan, laboratorium penelitian, dan pusat-pusat kebudayaan yang mendukung pembelajaran.

Alasan lain mengapa New York direkomendasikan untuk ditinggali pelajar adalah banyaknya peluang magang dan berkarier di berbagai bidang seperti keuangan, media, dan mode.

3. San Francisco California

San Francisco California adalah kota yang dikenal dengan inovasinya di bidang teknologi dan menjadi rumah bagi banyak perusahaan terkemuka seperti Google, Apple, dan Facebook. Hal ini dapat menjadi peluang magang dan berkarir bagi pelajar.

Selain itu, San Fransisco juga memiliki beberapa universitas unggulan seperti Stanford University dan University of California Berkeley.

Kota ini adalah tempat yang ideal bagi pelajar yang tertarik dengan teknologi dan entrepreneurship.

Meski biaya hidup cukup tinggi, beberapa mahasiswa mengakalinya dengan tinggal di pinggiran kota atau berbagi tempat tinggal untuk menghemat biaya.

4. Los Angeles

Los Angeles adalah rekomendasi tempat tinggal selanjutnya yang cocok untuk pelajar. Kota ini mendapat peringkat ke-20 sebagai kota pelajar terbaik dunia dan menjadi rumah bagi beberapa universitas terkenal seperti University California dan Institut Teknologi California

Los Angeles memiliki reputasi yang bagus dalam hal penyedia lowongan pekerjaan bagi lulusan universitas .

Selain itu, kota ini juga dikenal dengan industri perfilman Hollywood serta banyaknya galeri, meseum, teater, dan berbagai tempat pertunjukan.

Jika Anda sedang mencari kota ramah pelajar, maka Los Angeles dapat menjadi salah satu pilihan.

5. Chicago

Satu lagi kota yang direkomendasikan untuk ditinggali pelajar adalah Chicago. Kota yang dikenal dengan arsitekturnya yang mengagumkan itu, memiliki beberapa universitas terbaik dunia, seperti University of Chicago and Northwestern University.

Chicago berada di tepi danau Michigan yang juga menjadi tempat bagi para penggemar olahraga basket.

Selain itu, sistem transportasi di Chicago yang efisien dapat memudahkan memudahkan mobilitas pelajar.

Untuk biaya hidup di Kota Chicago cukup bervariatif bergantung pada lokasinya.

Demikianlah informasi mengenai 5 rekomendasi tempat terbaik untuk tinggal di Amerika bagi pelajar. Semoga membantu, ya.

AULIA ULVA

