Kantor Berita Papan Atas Tarik Foto Kate Middleton

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa kantor berita papan atas menarik sebuah foto yang dipublikasi Istana Kensington yang memperlihatkan Kate Middleton bersama ketiga anaknya paska-operasi perut. Hasil analisis memperlihatkan foto itu dianggap tidak memenuhi standar editorial mereka.

Istana Kensington mempublikasi foto Kate bersama ketiga anaknya pada Minggu, 10 Maret 2024, di mana saat yang sama dicantum pesan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan pada Kate selama menjalani operasi perut dan proses pemulihannnya. Istana Kensington tidak menjelaskan detail sakit Kate, hanya dipastikan itu non-kanker. Itu adalah komentar pertama Kate pada publik Inggris setelah dia menjalani operasi pada Januari 2024.

Sejumlah kantor berita seperti Getty, Reuters, Associated Press dan AFP, menarik foto yang dibagikan Istana Kensington pada hari yang sama. Tim editor gambar di Reuters menyebut bagian lengan cardigan Putri Charlotte tidak sejajar dengan benar sehingga memperlihatkan kalau foto itu sudah diedit.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.

Wishing everyone a Happy Mother's Day. C

The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ