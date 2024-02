Arab Saudi Temukan Ribuan Artefak pada Awal Periode Islam

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Arab Saudi mengumumkan telah menemukan 25 ribu fragmen artefak yang berusia sekitar awal periode sejarah Islam di Jeddah. Temuan ini sampaikan Jeddah Historic District Program (JHD) berkolaborasi dengan Komisi Saudi Heritage yang merupakan bagian dari Historic Jeddah Revival Project yang di inisiasi Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Di antara temuan arkeologi itu ada yang tertanggal khalifah Rashidun, artefak-artefak dari Masjid Usman bin Affan pada abad ke 7 hingga ke 8 sebelum masehi, dan beberapa pilar Ebony dari mihrab. Temuan yang signifikan adalah 11.405 pecahan tembikar, 11.360 tulang hewan, 1.730 cangkang (batok), 685 pecahan material gedung, 187 artefak gelas dan 71 artefak besi.

As many as 25,000 fragments of artifacts dating back the Islamic caliphates during the first two centuries of the Hijri Calendar, corresponding to the 7th to 8th centuries AD, have been discovered from the Jeddah Historic Area. https://t.co/TUIKWiGCk7 pic.twitter.com/Lu53IqPlt0