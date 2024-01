Menengok Silsilah Keluarga Kate Middleton

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Wales atau Kate Middleton merupakan istri dari Pangeran William, putra mahkota Kerajaan Inggris Raya. Kate genap berusia 42 tahun pada hari ini, 9 Januari 2024. Kate menikah dengan Pangeran William pada 2011 dan dirinya dikenal sebagai Catherine, Duchess of Cambridge.

Sepeninggal Ratu Elizabeth II, dia menjadi Catherine, Putri Wales. Simak silsilah keluarga Kate Middleton berikut.

Silsilah Keluarga Kate Middleton

Kate lahir sebagai Catherine Elizabeth Middleton pada 9 Januari 1982 di Rumah Sakit Royal Berkshire. Dirinya dibaptis di gereja paroki St. Bradfield Andrew di Berkshire pada 20 Juni 1982. Kate merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Michael Middleton dan Carole Middleton. Kate bersekolah di St Andrew's School, kemudian Downe House School dan Marlborough College. Setelah itu, dia mengambil jeda tahun dan mendaftar di Universitas St Andrews, di mana dia bertemu calon suaminya, Pangeran William.

Pada 29 April 2011, Pangeran William dan Nona Catherine Middleton menikah di Westminster Abbey. Pasangan itu sekarang dikenal sebagai The Prince and Princess of Wales, yang secara resmi dikenal sebagai The Duke and Duchess of Cornwall dan Cambridge.

Michael Francis Middleton, ayahnya, lahir pada 23 Juni 1949 dan dibesarkan di Leeds. Dia kuliah di Clifton College, lalu Universitas Surrey. Setelah itu, dia bekerja sebagai operator penerbangan untuk British Airways.

Ibu dari Michael Middleton, Valerie Middleton (née Glassborow) diketahui lahir pada 1924 dan meninggal tahun 2006. Dirinya adalah seorang perawat sukarelawan dan pemecah kode selama Perang Dunia II, dan ayahnya, Kapten Peter Middleton (lahir 1920, meninggal 2010) adalah seorang pilot pesawat tempur RAF.

Faktanya, Peter bahkan terbang bersama Pangeran Philip pada tahun 1962. Ibu Peter, Olive Lupton, adalah bagian dari keluarga Lupton, sebuah keluarga terkemuka yang dimulai pada era Tudor di Inggris. Valerie dan Peter memiliki empat anak laki-laki, termasuk Michael. Saudara laki-lakinya bernama Richard Middleton (lahir 1947), Simon Middleton (lahir 1952), dan Nicholas Middleton (lahir 1956).

Sedangkan, ibu Kate Middleton, lahir sebagai Carole Goldsmith pada 31 Januari 1955 dari pasangan Dorothy Goldsmith (née Harrison) yang lahir tahun 1935 dan meninggal pada 2006 dengan Ronald Goldsmith yang lahir pada 1931 dan meninggal tahun 2003). Dia memiliki satu saudara laki-laki, Gary Goldsmith.

Keluarga ayahnya berasal dari penambang batu bara, dan ayahnya Ronald bekerja sebagai tukang bangunan. Ibunya, Dorothy, bekerja di sekolah perhiasan. Carole bermaksud menjadi guru, tetapi orang tuanya tidak mampu menyekolahkannya hingga perguruan tinggi. Dia mulai bekerja sebagai sekretaris British Airways, dan akhirnya menjadi pramugari, ketika dia bertemu Michael Middleton.Pada tahun 1987, ia meluncurkan Party Pieces, sebuah perusahaan perlengkapan pesta, tetapi pada tahun 2023, ia menjual bisnisnya.

Dilansir dari laman Town and Country, anak tengah Carole dan Michael atau adik dari Kate Middleton, yakni Pippa Charlotte Middleton. Pippa lahir pada 6 September 1983. Seperti kakak perempuannya, Pippa kuliah di Marlborough College. Dia kemudian melanjutkan studi di Universitas Edinburgh, dan bekerja di PR sebelum bergabung dengan Party Pieces. Pippa juga menulis dua buku, yakni Celebrate: A Year of Festivities for Families and Friends (2012), dan Heartfelt (2016).

Pada tahun 2017, Pippa menikahi James Matthews yang lahir pada 21 Agustus 1975, pewaris Laird of Glen Affric. Mereka memiliki tiga anak, Arthur Matthews yang lahir pada 15 Oktober 2018, Grace Matthews yang lahir 15 Maret 2021, dan Rose Matthews lahir pada Juni 2022.

Anak bungsu dari Carole dan Michael adalah James William Middleton yang lahir pada 15 April 1987. Seperti Pippa, dirinya juga kuliah di Marlborough College dan kemudian Universitas Edinburgh, tetapi dia keluar setelah satu tahun.

James Middleton pernah menjadi wirausaha dengan memulai bisnis perusahaan perlengkapan kue yang menjual perlengkapan bagi pembeli untuk membuat kue bertema mereka sendiri, yakni Boomf, perusahaan marshmallow dan Ella & Co, sebuah perusahaan pemesanan makanan anjing. Selain itu, dia juga memelihara anjing Kate dan William, Lupo dan Orla, keduanya adalah hadiah dari James. Pada September 2021, ia menikah dengan Alizee Thevene, seorang analis keuangan.

